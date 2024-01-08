«Раздули из ничего»: полицейского проверят за слова об избиении детей на Урале

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Полковника полиции проверят после слов об избиении детей в Нижнем Тагиле. Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-службы управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее сообщалось, что 29 декабря два брата-пятиклассника, уроженцы Азербайджана, избили мальчика, а после этого ногами запинали 11-летнюю девочку-сироту. В это время мать братьев снимала происходящее на видео. В результате этого инцидента девочка получила тяжёлые травмы. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
Позднее в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсетях, где была впервые представлена информация о произошедшем, появился комментарий замначальника отдела полиции №19 Тараса Булгакова. Мужчина, на территории которого произошло избиение, написал: «Раздули из ничего». Эти слова вызвали возмущение у местных жителей.
Горелых отметил, что в отношении полицейского будут приняты необходимые меры.
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Позднее в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсетях, где была впервые представлена информация о произошедшем, появился комментарий замначальника отдела полиции №19 Тараса Булгакова. Мужчина, на территории которого произошло избиение, написал: «Раздули из ничего». Эти слова вызвали возмущение у местных жителей.
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Анастасия Чинкова