На Урале пятиклассники избили девочку-сироту, а их мать снимала происходящее на камеру

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В Нижнем Тагиле 11-летняя девочка получила тяжелые травмы после избиения ровесниками. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление СК РФ в телеграм-канале.
До этого в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» появились сведения о том, что два брата-пятиклассника ударили в лицо мальчика, а затем ногами избили 11-летнюю девочку-сироту. Кроме того, мать пятиклассников стояла рядом и снимала все на видео.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Москве восьмиклассника обвинили в пытках своего сверстника после школы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак