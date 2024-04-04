Разъярённый слон затоптал автомобиль с туристами в Замбии – видео

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В Замбии разъярённый слон напал на автомобиль с туристами, погибла 80-летняя американка, ещё пять человек пострадали. Об этом пишет Shot.
Уточняется, что происшествие произошло в национальном парке «Кафуэ». Слон весом порядка пяти тонн посчитал, что автомобиль может представлять опасность, и атаковал его. Самец погнался за своей целью. В какой-то момент джип застрял на дороге, тогда животное догнало и перевернуло джип с помощью бивней.
На месте погибла 80-летняя гражданка США, еще одного человека в тяжелом состоянии на вертолёте доставили в больницу. Остальные четверо туристов отделались ушибами и испугом.
Руководство парка заявило, что ЧП произошло из-за трагической случайности, а все их гиды опытны и хорошо подготовлены.
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На месте погибла 80-летняя гражданка США, еще одного человека в тяжелом состоянии на вертолёте доставили в больницу. Остальные четверо туристов отделались ушибами и испугом.
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Элина Позднякова