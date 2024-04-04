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Разъярённый слон затоптал автомобиль с туристами в Замбии – видео

Разъярённый слон напал на автомобиль с туристами в Замбии, погибла американка
04 апреля 2024, 09:17
Фото: iStock/Wirestock

Фото: iStock/Wirestock

В Замбии разъярённый слон напал на автомобиль с туристами, погибла 80-летняя американка, ещё пять человек пострадали. Об этом пишет Shot.
Уточняется, что происшествие произошло в национальном парке «Кафуэ». Слон весом порядка пяти тонн посчитал, что автомобиль может представлять опасность, и атаковал его. Самец погнался за своей целью. В какой-то момент джип застрял на дороге, тогда животное догнало и перевернуло джип с помощью бивней.

На месте погибла 80-летняя гражданка США, еще одного человека в тяжелом состоянии на вертолёте доставили в больницу. Остальные четверо туристов отделались ушибами и испугом.


Руководство парка заявило, что ЧП произошло из-за трагической случайности, а все их гиды опытны и хорошо подготовлены.

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#происшествие
#сша
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#автомобиль
#чп
#опасность
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11-летняя девочка из Первоуральска сама предлагала мальчикам переспать с ней
04 апреля 2024, 09:04

Фото: iStock/juriskraulis

Школьница из Первоуральска, с которой восьмиклассники сняли интимное видео, сама предлагала мальчикам переспать, об этом стало известно E1.RU.
Напомним, ранее в Свердловской области разразился громкий скандал, когда троих восьмиклассников обвинили в изнасиловании 11-летней девочки. Интимное видео с несовершеннолетними обнаружила мать одного из подростков в его телефоне, после чего отнесла кадры в полицию.

После публичной огласки истории на подростков возбудили уголовное дело об изнасиловании.

Однако, выяснилось, что школьница могла инициировать близость с мальчиками по собственному желанию.

«Антон (имя изменено) уже раз 15 с ней занимался сексом по ее согласию. Параллельно она сама писала всем мальчикам и предлагала переспать. Она и моему другу писала, но мы ее послали куда подальше. Причем не намеками писала, а напрямую предлагала», — рассказал собеседник издания.

Он также отметил, что 11-летняя девочка в подробностях рассказывала, что именно она любит делать в постели.

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#школьники
#подростки
#секс
#уголовное дело
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Суд арестовал фигуранта дела о провозе взрывчатки в иконах с Украины в Россию
Фигуранту дела о провозе взрывчатки в иконах с Украины предъявили обвинение
04 апреля 2024, 08:57

Фото: iStock/Rawf8

Фигуранту дела о провозе взрывчатки в православных иконах с Украины в Россию предъявили обвинение, передает РИА Новости.
Сообщается, что злоумышленник арестован на два месяца. По данным источника, у мужчины есть несколько гражданств.

Напомним, 2 апреля сотрудники ФСБ пресекли канал ввоза взрывчатки в церковной утвари и православных иконах с Украины. В них оказались спрятаны 27 самодельных бомб.

Канал контрабандного ввоза пролегал с Украины через страны Европейского союза. Объема взрывчатого вещества хватило бы для того, чтобы взорвать пятиэтажный дом.

Ранее сообщалось, что в арке жилого дома в Москве обнаружили похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ) предмет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#теракт
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#сотрудники
#дома
#рф
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Стены в «Крокусе» были отделаны горючими материалами
Отделка стен зала «Крокуса» могла способствовать быстрому распространению огня
04 апреля 2024, 08:03

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Стены зрительного зала в «Крокус сити холле» были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать быстрому распространению огня после поджога террористами. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передаёт ТАСС.
«По имеющейся предварительной информации, стены зрительного зала "Крокус сити холла" были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать очень быстрому распространению огня после поджога террористами», — говорится в сообщении.

Кроме того, материалы отделки «Крокуса» очень токсичны при горении и выделяют много ядовитого дыма.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют всю информацию, а также анализируются документы и сертификаты качества.

По словам очевидцев трагедии, после поджога огонь очень быстро распространился почти на всю стену. Кроме того, они утверждают, что здание не было как следует оборудовано системами противопожарной безопасности. Адвокат пострадавших подал заявление в СК на владельцев комплекса.

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#ск
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В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,3
04 апреля 2024, 05:24

Фото: istock / Petrovich9

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в округе Хэси провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Об этом информирует Китайская сейсмологическая служба, передает ТАСС.
Подземные толчки произошли в 08:39 по пекинскому времени (03:39 по московскому). Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров. За основным ударом последовали несколько афтершоков.

Данных о пострадавших или разрушениях на земле пока не поступало.

До этого сообщалось, что число пострадавших при землетрясении на Тайване превысило тысячу человек. В результате катаклизма 1011 человек пострадал, еще 143 человека оказались под завалами и 10 погибло. По данным Китайского сейсмологического управления, в среду возле побережья уезда Хуалянь на восточной части острова произошло землетрясение магнитудой 7,3.

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#землетрясение
#землетрясения
#служба
#китай
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Террористическая группировка атаковала полицейские участки в Иране
Полицейские участки в Иране подверглись нападению группировки «Джейш аль-Адль»
04 апреля 2024, 02:01

Фото: iStock/zabelin

Члены иранской суннитской террористической организации «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости») напали на два полицейских участка в Раске и Чабахаре в юго-восточной иранской провинции Систан и Беледжестан, сообщил заместитель губернатора Алиреза Мархамати.
«Несколько минут назад произошла террористическая атака на полицейские участки Раска и Чабахара», – цитирует замгубернатора информационное агентство IRNA.

Ситуация находится под контролем, более подробная информация будет объявлена позже, добавил он.

Ранее «Радио 1» сообщало со ссылкой на Bild, что в Германию под видом украинских беженцев направляются террористы ИГИЛ*.

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#полицейские
#полиция
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Прохожие отрезали руку запретившему им курить владельцу магазина
The Thaiger: в Таиланде прохожие отрезали руку мужчине, запретившему им курить
04 апреля 2024, 00:56

Фото: istock / Motortion

В Таиланде двое прохожих отрезали руку хозяину магазина из-за запрета курить около него. Об этом информирует The Thaiger.
Инцидент произошел 1-го апреля в провинции Чонбури. 39-летний владелец винного магазина по имени Панитарн попросил двух неизвестных мужчин не курить около его заведения. Это разозлило тайцев, после чего они решили отомстить Панитарну.

Спустя некоторое время мужчины подъехали на мотоцикле к магазину и напали на владельца, который в тот момент находился на улице. Агрессоры ножом отрезали Панитарну левую руку, после чего скрылись, оставив на месте происшествия транспорт.

Партнерша пострадавшего, ставшая очевидицей, сразу обратилась к правоохранителям. Панитарна экстренно госпитализировали. Данные о его состоянии не приводятся.

По факту нападения начато расследование. Сотрудники полиции проверяют записи с камер видеонаблюдения около места происшествия, чтобы установить личности нападавших и привлечь их к ответственности.

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#происшествия
#сотрудники
#расследование
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В Петербурге эвакуировали отель Valo и ТЦ «Континент» из за сообщений о бомбе
04 апреля 2024, 00:34

Фото: istock / kadmy

В Санкт-Петербурге эвакуировали людей из апарт-отеля Valo и ТЦ «Континент», которые находятся на улице Бухарестской. Об этом стало известно «Фонтанке».
«Всех проживающих в отеле попросили покинуть территорию по громкой связи. Эвакуация происходит и в ТЦ «Континент», — передает слова очевидцев издание.
Как утверждают свидетели, причиной эвакуации стали сведения о минировании неизвестными данных двух объектов.

По данным издания, данные о заминировании в настоящее время проверяют. Сообщается, что на месте работают сотрудники Росгвардии, также прибыли пожарные и скорая помощь. Помимо этого, на месте ждут кинологов с собаками.

До этого сообщалось, что в Сочи провели эвакуацию из 56 гаражей, поврежденных оползнем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Два человека погибли в Москве из-за сильного ветра
Собянин: из-за штормового ветра в Москве погибли два человека, 15 пострадали
03 апреля 2024, 23:20

Фото: istock / Chalabala

В Москве из-за непогоды пострадали 17 человек, двое из них погибли. Об этом проинформировал мэр города Сергей Собянин в своем Телеграм-канале

«Мы своевременно приняли все меры оповещения. <...> Но, к сожалению, не обошлось без жертв, 17 пострадавших, двое из них погибли», — написал он в Telegram-канале.
Собянин отметил, что порывы ветра в столице 3 апреля достигали 21 м/с.

Как утверждает мэр, власти своевременно закрыли все крупные городские парки и другие открытые общественные места. Уведомления об опасности показывались, в частности, на экранах города и табло оповещения Центра организации дорожного движения.

Ранее Подмосковный Минтранс предупредил водителей о снеге с дождём. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Западе заявили о гибели польского генерала после ракетного удара в Донбассе
Меркурис: Польский генерал погиб во время одной из атак в Донбассе
03 апреля 2024, 23:09

Фото: iStock/FelixRenaud

Польский генерал, воюющий на стороне Украины, погиб в результате ракетного обстрела в Донбассе, сообщил британский аналитик Александр Мtркурис в трансляции на YouTube-канале Duran.
По словам эксперта, российские войска ежедневно проводят масштабные атаки на украинские центры принятия решений, бункеры и командные пункты, на укрытия Службы безопасности Украины (СБУ) и разведки.

«Есть предположение, что во время одной из таких атак погиб польский генерал», – заявил Меркурис.

Он отметил, что в течение марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли внушительные потери, в том числе из-за работы российских Воздушно-космических сил (ВКС) и артиллерийских подразделений.

Ранее польский наемник признался в гибели своих соотечественников на Украине. Гражданин Польши состоит в так называемом международном легионе территориальной обороны на Украине. По его словам, очень немногие поляки поддерживают Киев.

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