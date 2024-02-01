Медведь Балу из вяземского кафе убил человека, животное планируют усыпить

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Медведь Балу, который много лет являлся талисманом придорожного кафе в городе Вязьма, убил человека, теперь животное планируют усыпить, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, Балу жил в вольере у кафе около 20 лет. Гостям разрешали кормить зверя, фотографироваться с ним. Медведь также успел стать звездой телеэфира.
Однако, не так давно Балу укусил 47-летнего рабочего, который чистил его клетку от снега, оступился и провалился сквозь прутья. Медведь схватил мужчину за ноги, после чего тот умер от остановки сердца, предварительно — не смог вытерпеть боль.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело за оказание услуг ненадлежащего качества, а самого медведя планируют успыить.
При этом, само кафе продолжает работать в прежнем режиме.
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Однако, не так давно Балу укусил 47-летнего рабочего, который чистил его клетку от снега, оступился и провалился сквозь прутья. Медведь схватил мужчину за ноги, после чего тот умер от остановки сердца, предварительно — не смог вытерпеть боль.
При этом, само кафе продолжает работать в прежнем режиме.
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Евгения Парфентьева