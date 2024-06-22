Readovka: тропический ливень затопил Уфу — видео

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko
Тропический ливень затопил Уфу. Об этом сообщает Telegram-канал издания Readovka. Уточняется, что затоплены посадочные полосы аэропорта, а также улицы и торговые центры.
Стихия не обошла стороной подземные переходы и лестницы, превратив последние в водопады. Дороги же стали озерами. Порывистый ветер повалил деревья и даже вырвал балконы. Ряд рейсов задерживается.
Что касается торговых центров, в «Планете» в каких-то местах не выдержала крыша. Сначала сотрудников спасали ведра, но позже там начался самый настоящий водопад. Все последствия бушующей стихии еще будут устанавливаться. Информации о пострадавших пока не было.
Ранее сообщалось о повреждении ураганом двух вертолетов польских Военно-воздушных сил. Подробности в материале «Радио 1».
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Что касается торговых центров, в «Планете» в каких-то местах не выдержала крыша. Сначала сотрудников спасали ведра, но позже там начался самый настоящий водопад. Все последствия бушующей стихии еще будут устанавливаться. Информации о пострадавших пока не было.
Ранее сообщалось о повреждении ураганом двух вертолетов польских Военно-воздушных сил. Подробности в материале «Радио 1».
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Никита Кротов