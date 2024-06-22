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Readovka: тропический ливень затопил Уфу — видео

22 июня 2024, 22:12
Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Тропический ливень затопил Уфу. Об этом сообщает Telegram-канал издания Readovka. Уточняется, что затоплены посадочные полосы аэропорта, а также улицы и торговые центры.
Стихия не обошла стороной подземные переходы и лестницы, превратив последние в водопады. Дороги же стали озерами. Порывистый ветер повалил деревья и даже вырвал балконы. Ряд рейсов задерживается.

Что касается торговых центров, в «Планете» в каких-то местах не выдержала крыша. Сначала сотрудников спасали ведра, но позже там начался самый настоящий водопад. Все последствия бушующей стихии еще будут устанавливаться. Информации о пострадавших пока не было.



Ранее сообщалось о повреждении ураганом двух вертолетов польских Военно-воздушных сил. Подробности в материале «Радио 1».

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#россия
#ливень
#новости
Два боевых вертолета польских ВВС повреждены ураганом
22 июня 2024, 20:11

Фото: istockphoto/macky_ch

Два вертолета польских Военно-воздушных сил повреждены мощным ураганом в Лодзинском воеводстве. Об этом сообщили в Объединенном командовании Вооруженных сил страны. Уточняется, что стихия повредила крышу ангара базы.
«Также были повреждены два вертолета», – сказано в сообщении.

Известно, что еще две боевые винтокрылые машины необходимо проверить. Пострадавших в результате урагана нет, экспертами оценивается ущерб.

Ранее сообщалось, что ураган в Сочи повалил десятки деревьев и сорвал крыши. Из-за стихии погиб человек, его придавило деревом. Местная администрация призвала жителей оставаться дома.

А в Буэнос-Айресе ураганом сломало железную скульптуру городского символа. Источники журналистов в правительстве столицы Аргентины подтвердили информацию.

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#мир
#польша
#погода
#вертолёты
#новости
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Основатель «школы хакеров» Илья Васильев арестован по делу о фейках про ВС РФ
22 июня 2024, 18:31

Фото: istockphoto/Thomasaf

За распространение фейков об армии России арестован создатель «школы хакеров» Илья Васильев. Об этом сообщает пресс-служба Преображенского районного суда столицы. Уточняется, что мужчину заключили под стражу на два месяца.
Следователи считают, что Васильев, чтобы добиться максимально возможной огласки сообщаемых им данных, разместил в социальных сетях дискредитирующий ВС РФ пост. Другие подробности неизвестны.

Перед этим Майкопским городским судом был арестован игрок футбольного клуба «Дружба» за выманивание у подростка интимных снимков. Арестованный также требовал денег за то, чтобы не распространять их.

А тем временем в сети опубликованы кадры сильного пожара в одной из высоток Астаны. Подробности в материале «Радио 1».

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#россия
#москва
#фейки
#суд
#армия россии
#новости
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Против российского депутата возбудили уголовное дело за истязание сожительницы
22 июня 2024, 17:34

Фото: istockphoto/Akintevs

Вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края Андрей Новак стал фигурантом уголовного дела. Он подозревается в истязаниях и угрозе убийством.
Как сообщили в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Республики Хакассии, следственный комитет завёл уголовное дело на заместителя председателя регионального Законодательного собрания. Он подозревается в избиении своей сожительницы. Заявление в полицию поступило от 47-летней жительницы Красноярска 14 июня. Новак подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 117 УК РФ (истязание) и частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством).

По словам потерпевшей, во время вспыхнувшего конфликта депутат нанёс ей несколько ударов по голове и телу. При этом он угрожал убить её, к чему, учитывая сложившееся положение, женщина отнеслась серьёзно. Сам 49-летний парламентарий заявил, что не знает эту женщину и назвал всю ситуацию провокацией. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

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#ск
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Больше 30 человек погибли при крушении лодки с мигрантами в Италии
При крушении лодки с мигрантами в Италии погибли 34 человека
22 июня 2024, 16:06

Фото: istockphoto/Photoservice

В результате крушения лодки с мигрантами в Италии погибли 34 человека. Об этом написала газета Corriere della Calabria. Все случилось во вторник, 18 июня, в 120 милях от берегов Калабрии. Пассажиров судна искали с самолетов.
По данным журналистов, в море нашли 14 тел. Береговая охрана приняла их на борт. Восемь погибших были несовершеннолетними. Кроме того, 11 человек удалось спасти. Они сообщали, что на борту находились 66 человек, из которых 26 являются детьми. Люди провели в открытом море без помощи несколько дней.

Ранее сообщалось, что в Дунае затонула баржа, на которой были тысячи тонн азотных удобрений. Перед этим судно врезалось в мост, движение по которому приостановили. Подробности в материале «Радио 1».

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#мир
#италия
#новости
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Сильный пожар произошёл в высотном доме в Астане — видео
Сильный пожар произошёл в высотном доме в Астане
22 июня 2024, 15:06

Фото: istockphoto/grafoto

В Астане произошёл мощный пожар. В центре города горит 26-этажный дом, который находится возле самого большого шатра в мире.
Сначала у многоэтажного дома в жилом квартале «Rixos Khan Shatyr Residences» на проспекте Туран загорелась обшивка на верхнем этаже, передаёт телеграм-канал SHOT. Затем небоскрёб полностью окутали клубы дыма. На месте работают спасатели и пожарные. Сообщают, что вспыхнула наружная обшивка квартир. Ведётся поиск людей в здании. На текущий момент эвакуированы восемь человек, среди которых один ребёнок. С огнём борются 70 пожарных.

Горящий дом расположен в центре города, неподалёку от крупного торгового центра «Хан-Шатыр», который занесён в книгу рекордов Гиннеса как самый большой шатёр в мире.






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#дома
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Арестовали петербуржца, вывесившего из окна 13-го этажа двухлетнюю падчерицу
22 июня 2024, 14:56

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Петербуржца, которого обвиняют в покушении на убийство двухлетнего ребенка, отправил под арест Невский суд города. Об этом сообщила пресс-служба судов.
Следователи считают, что Николай Рудавин, поссорившись с сожительницей, схватил за ноги свою падчерицу, а затем вывесил ее вниз головой с 13-ого этажа. По материалам уголовного дела, мать смогла уговорить Рудавина отпустить девочку, поэтому он не довел начатое до конца.

Спустя некоторое время злоумышленник снова сделал то же самое, а женщине снова удалось уговорить его. Рудавин будет под стражей до 19 августа включительно.

Ранее сообщалось, что отца, который зарезал своего сына в Петербурге, отправили на принудительное лечение. Подробности в материале «Радио 1».

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Мужчина погиб в от взрыва ручной гранаты в Одессе
22 июня 2024, 13:29

Фото: istockphoto/JOHNGOMEZPIX

От взрыва ручной гранаты в Одессе погиб 43-летний мужчина. Об этом сообщило областное управление полиции. Тело погибшего нашли в городском парке. На месте работают взрывотехники и кинологи.
«Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли обломки, предварительно, ручной гранаты, а на теле покойника, которым оказался 43-летний житель, обнаружили травмы, характерные для взрывных», – сообщили правоохранители.

Следователи полагают, что происшествие не является убийством, но при каких обстоятельствах погиб мужчина продолжает выясняться. Открыто уголовное дело о незаконном обращении с боеприпасами, взрывчаткой или оружием.

Похожий случай произошел в Саратове, где от взрыва гранаты в жилом доме погибли люди.

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В российском регионе утонули два подростка
МЧС: в реке Илек близ Оренбурга утонули два подростка
22 июня 2024, 03:11

Фото: iStock/Nastco

Два подростка предположительно утонули в реке Илек под Оренбургом, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.
Это произошло возле села Тамар-Уткуль в Соль-Илецком районе. Тогда же спасатели вытащили из реки Салмыш в Октябрьском районе тело 48-летнего мужчины.

Кроме того, МЧС обнаружило тело семилетней девочки на берегу реки Тимерсянка в Ульяновской области и тело мужчины в пруду в деревне Асаново Чувашской Республики.

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«Обосрался»: депутат отсудил у блогера полмиллиона за пост о Кадырове
Депутат ГД Семигин отсудил полмиллиона рублей у блогера Позднякова за пост
21 июня 2024, 20:19

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Полмиллиона рублей за пост об Адаме Кадырове отсудил депутат Госдумы Геннадий Семигин у блогера Владислава Позднякова. Последний назвал судебное заседание «буквально постановочным». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Уточняется, что в октябре прошлого года на сайте общественной организации «Патриоты России» были опубликованы посты, где общественники якобы поддержали избиение сыном Рамзана Кадырова Адамом Никиты Журавеля. Сообщение гласило, что отпрыск главы Чечни совершил гуманный поступок, оставив живым поджигателя Корана.

На публикацию отреагировал Поздняков, разместив у себя на канале скриншоты и высмеяв главу общественников и парламентария Семигина.

По заявлению депутата, ресурс кто-то взломал, а он ничего такого не публиковал, Поздняков же в новом посте написал, что «Семигин обосрался».

Позже Семигин обратился в суд и вместе со своим адвокатом пытался связаться с Поздняковым, но тот не отреагировал. Суд встал на сторону Семигина, присудив Позднякову штраф и обязав удалить два поста. За каждый день просрочки будет «капать» пеня в тысячу рублей.

Со слов Позднякова, он только сегодня узнал о заседании, на «Госуслугах» писем не было, родственников не оповещали. Блогер отметил, что у него нет счетов в России, поэтому он не может оплатить штраф. Обжаловать приговор мужчина тоже не может, поскольку считает, что не успеет подготовить доверенность для адвоката.

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