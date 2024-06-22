Два боевых вертолета польских ВВС повреждены ураганом

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Два вертолета польских Военно-воздушных сил повреждены мощным ураганом в Лодзинском воеводстве. Об этом сообщили в Объединенном командовании Вооруженных сил страны. Уточняется, что стихия повредила крышу ангара базы.
«Также были повреждены два вертолета», – сказано в сообщении.
Известно, что еще две боевые винтокрылые машины необходимо проверить. Пострадавших в результате урагана нет, экспертами оценивается ущерб.
Ранее сообщалось, что ураган в Сочи повалил десятки деревьев и сорвал крыши. Из-за стихии погиб человек, его придавило деревом. Местная администрация призвала жителей оставаться дома.
А в Буэнос-Айресе ураганом сломало железную скульптуру городского символа. Источники журналистов в правительстве столицы Аргентины подтвердили информацию.
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Никита Кротов