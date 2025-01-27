Рэпера Моргенштерна* объявили в межгосударственный розыск

Алишер Моргенштерн* (Фото: соцсети)
Следственный комитет России объявил в розыск рэпера Алишера Моргенштерна* по делу о нарушении порядка деятельности иностранных агентов. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Решение было принято в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, которая предполагает наказание до двух лет лишения свободы. Моргенштерна* объявили в федеральный и межгосударственный розыск.
Адвокат музыканта Сергей Жорин сообщил, что местонахождение его подзащитного следствию известно: артист проходит лечение за пределами России. Он добавил, что Моргенштерн* не скрывается от следствия и намерен доказывать свою невиновность, даже если дело дойдет до суда.
Рэпер покинул страну более трех лет назад, после чего ему было предъявлено обвинение, детали которого передали адвокатам Алишера*.
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*Признан Минюстом России иноагентом
Адвокат музыканта Сергей Жорин сообщил, что местонахождение его подзащитного следствию известно: артист проходит лечение за пределами России. Он добавил, что Моргенштерн* не скрывается от следствия и намерен доказывать свою невиновность, даже если дело дойдет до суда.
Рэпер покинул страну более трех лет назад, после чего ему было предъявлено обвинение, детали которого передали адвокатам Алишера*.
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*Признан Минюстом России иноагентом
Мария Моисеева