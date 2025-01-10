«Год, который разрушил меня»: наркотики, психозы и депрессия довели Моргенштерна* до края. Последняя надежда — на рехаб?

Рэпер Алишер Моргенштерн*, известный своими провокационными треками и вызывающими поступками, шокировал поклонников новыми откровениями. Он заявил, что 2024 год стал для него худшим в жизни, наполненным психозами, депрессией и разрушенными отношениями. Музыкант рассказал о планах отправиться на реабилитацию после завершения концертного тура, чтобы наконец справиться с накопившимися проблемами.