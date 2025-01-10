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«Год, который разрушил меня»: наркотики, психозы и депрессия довели Моргенштерна* до края. Последняя надежда — на рехаб?

Алишер Моргенштерн* (Фото: соцсети)

Алишер Моргенштерн* (Фото: соцсети)

Рэпер Алишер Моргенштерн*, известный своими провокационными треками и вызывающими поступками, шокировал поклонников новыми откровениями. Он заявил, что 2024 год стал для него худшим в жизни, наполненным психозами, депрессией и разрушенными отношениями. Музыкант рассказал о планах отправиться на реабилитацию после завершения концертного тура, чтобы наконец справиться с накопившимися проблемами.

Наркомания и потеря контроля

В своем блоге Моргенштерн* поделился, что борьба с психическим состоянием привела его к осознанию зависимости от запретных веществ, которые сопровождали его карьеру с юных лет. В 20 лет молодой музыкант впервые «окунулся в мир острых ощущений». Тогда он и подумать не мог, что приятная легкость от наркотиков разрушит его жизнь.

«Был у нас паренек, с которым мы учились в одной школе, и он показал мне одно вещество. Это было в 2018 году. Мне безумно понравилось. Это раскрепощает тебя, ты становишься уверенным, идеальным», — вспоминал Моргенштерн* прошлое, отметив, что в юности особо легко подсесть на «запретное».


Певец также упомянул первую передозировку в 2020 году и то, что за годы наркотики стали неотъемлемой частью его жизни. Несмотря на попытки отказаться от них, пагубные привычки и внутренние демоны тянули Моргенштерна* на дно.

Алишер Моргенштерн* (Фото: соцсети)

Внутренние метания отражались в музыке. Сарказм и едкие колкости, депрессивные строки — все это указывало на внутреннее состояние певца, который в один момент «под кайфом» парил на высоте мира, а затем боролся с потерей контроля в сознательном состоянии. Резкие перепады эмоций делали жизнь сущим кошмаром.

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Эмиграция в ложный «рай»

После начала специальной военной операции (СВО) рэпер уехал из России. Но жизнь за границей оказалась далека от его ожиданий. Европа, которую он считал «раем», обернулась одиночеством и депрессией. Отсутствие концертов, изоляция и пагубные привычки довели Моргенштерна* до края пропасти.

Скандальный рэпер признал, что все это пагубно сказалось на его браке с Диларой Зинатуллиной, которая долгое время поддерживала мужа. Даже любовь и забота супруги не смогли спасти отношения. Непросто закрыть глаза на измены и грубое обращение, даже если понимаешь проблемы человека.

Дилара Зинатуллина и Алишер Моргенштерн* (Фото: соцсети)

«Честно, все проблемы, которые сейчас происходят со здоровьем, психикой, даже с браком — все вызвано переездом из России. (...) Началась запрещенка. И все, у человека будто жизнь кончилась», — говорила Дилара, понимая, что все изменилось.
После разрыва Алишер* полностью погрузился в саморазрушение, оставшись один. Пил, шырялся и отрывался как никогда. Но жизнь ощущалась бесцельной. Одна зависимость порождала другую, создавая порочный цикл.

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Вместо саморазрушения — рехаб?

Теперь, после долгих лет саморазрушения, рэпер говорит о необходимости изменений. Он понял, что такая жизнь сведет его в могилу, да и творить для любимых фанатов, когда каждая песня отражает твою поломанную судьбу — такое себе ощущение.

Алишер Моргенштерн* (Фото: соцсети)

Моргенштерн* сказал, что готов пройти курс реабилитации и начать новую главу своей жизни. Это заявление вселяет надежду в его поклонников, которые продолжают поддерживать артиста несмотря на все скандалы и проблемы.

«Йоу, йоу, йоу, господа, спешу вам сообщить, что ближайшие выступления состоятся. Я тренируюсь каждый день, так сказать. А потом отправляюсь на заслуженный отпуск. Реабилитационный центр уже найден. Так что все, до скорых встреч на концертах», — написал рэпер в личном блоге.
Судя по всему, Моргенштерн* осознал, что только через борьбу с самим собой он сможет вернуть себе здоровье, уважение и любовь близких. Возможно, этот шаг станет началом его возвращения к полноценной счастливой жизни.

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*Признан Минюстом России иноагентом
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