Режим ЧС ввели в Анапе из-за выбросов нефтепродуктов на побережье

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В Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с выбросом на береговую линию нефтепродуктов после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Черном море. Об этом проинформировала пресс-служба городской администрации.
Отмечается, что на месте развернут оперативный штаб. В настоящее время специалисты ликвидируют последствия произошедшего.
Согласно данным пресс-службы, задействованы службы спасения, МЧС, казаки и волонтеры. Также режим ЧС введен в Темрюкском районе Кубани.
Напомним, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в районе Керченского пролива. По данным Росморречфлота, причиной ЧП стал сильный шторм. В результате аварии произошёл разлив нефтепродуктов.
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Согласно данным пресс-службы, задействованы службы спасения, МЧС, казаки и волонтеры. Также режим ЧС введен в Темрюкском районе Кубани.
Напомним, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в районе Керченского пролива. По данным Росморречфлота, причиной ЧП стал сильный шторм. В результате аварии произошёл разлив нефтепродуктов.
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Екатерина Коршунова