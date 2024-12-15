Разлив нефтепродуктов произошёл из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе

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В Керченском проливе в результате крушения двух танкеров произошёл разлив нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
Отмечается, что в воскресенье потерпели крушение два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», суммарно перевозившие восемь тонн мазута. На борту кораблей находятся 13 и 14 членов экипажа соответственно. Причиной произошедшего стали сильные штормовые волны, повредившие судна.
В настоящее время ведётся спасательная операция. К танкерам направлены два буксира и два вертолёта МЧС России, производится эвакуация людей.
ФГБУ «Морспасслужба» и МЧС России принимают все необходимые меры для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Специалистами руководит оперативный штаб, организованный в Ростове-на-Дону на базе ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря».
Также сообщается, что один из кораблей сел на мель, а второй – лёг на дрейф.
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В настоящее время ведётся спасательная операция. К танкерам направлены два буксира и два вертолёта МЧС России, производится эвакуация людей.
ФГБУ «Морспасслужба» и МЧС России принимают все необходимые меры для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Специалистами руководит оперативный штаб, организованный в Ростове-на-Дону на базе ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря».
Также сообщается, что один из кораблей сел на мель, а второй – лёг на дрейф.
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Анастасия Чинкова