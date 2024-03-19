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РИА Новости: Американский беспилотник MQ-9 совершил аварийную посадку в Польше

19 марта 2024, 02:02
Фото: iStock/rancho_runner

Фото: iStock/rancho_runner

Беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США совершил аварийную посадку на северо-западе Польши, пишет РИА Новости со ссылкой на генеральное командование Вооруженных сил страны. До этого БПЛА потерял связь с базой в районе Мирославца, сообщили в польском Генштабе.
По данным командования, приземление произошло «в соответствии с процедурами» в «оцепленной незаселенной местности».

12-я база беспилотных летательных аппаратов расположена в Мирославце (Западно-Поморское воеводство). MQ-9 дислоцируются здесь с марта 2019 года. Дрон, с которым произошёл инцидент, совершал тренировочный полёт и не нёс на себе никаких вооружений.


Ранее сообщалось, что 28 февраля подобный же дрон MQ был по ошибке атакован в Красном море фрегатом ВМС Германии, который дислоцировался там для противостояния йеменским хуситам. Об этом написало немецкое издание Die Welt со ссылкой на представителя Министерства обороны Германии Михаэля Штемпфле.

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#сша
#авария
#беспилотник
#бпла
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Гусев: Системы РЭБ перехватили над Воронежем украинский БПЛА самолётного типа
19 марта 2024, 01:34

Фото: официальный сайт Кремля

Системы радиоэлектронной борьбы перехватили над Воронежем вражеский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Предварительно, пострадавших и существенных разрушений на земле нет. Режим авиационной опасности в регионе сохраняется.
18 марта Гусев сообщил, что в Воронежской области введен режим опасности из-за возможных атак БПЛА на территории региона. Губернатор подчеркнул, что системы противовоздушной обороны в регионе находятся в состоянии готовности. Он также призвал жителей занять защищенные помещения без окон, а тем, кто находится на улице, перейти в подземные переходы или парковки.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале о том, что силы ПВО поразили восемь воздушных целей над Белгородом и Белгородской областью. По предварительным данным, пострадавших нет. По словам губернатора, в Белгороде из-за падения обломков были повреждены крыши двух промышленных зданий. Кроме того, выбиты окна в здании медицинского учреждения.

Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

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#воронеж
#губернаторы
#бпла
#украина
#опасность
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«Интерфакс»: Вертолёт со спасателями вылетел к месту ЧП на руднике в Приамурье
19 марта 2024, 01:11

Фото: РИА Новости/МЧС РФ

Спасательный вертолёт Ми-8 МЧС России с 13 сотрудниками ведомства и спецоборудованием на борту вылетел из Хабаровского края к месту обрушения шахты в Амурской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
«Дополнительно к месту проведения поисково-спасательной операции в Зейском муниципальном округе, где произошел обвал горных пород на руднике, вылетел вертолет Хабаровского АСЦ МЧС России», — сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

Кроме того, к месту обрушения ранее были направлены 25 горноспасателей Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода МЧС России, а также группа спасателей от предприятия — АО «Покровский рудник».

Напомним, что 18 марта 2024 года на территории золотодобывающего прииска в Зейском муниципальном округе произошло обрушение горной породы. По предварительным данным, под завалом могут находиться 15 человек. На место чрезвычайной ситуации выехал прокурор Зейского района Магомед Алиев. Кроме того, прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

По предварительным данным, люди находятся на глубине до 100-150 метров, информации о пострадавших пока нет, однако и связь с горняками также отсутствует.

Золотодобывающий рудник «Пионер», где произошло обрушение, входит в группу «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК).

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#спасатели
#шахты
#вертолёты
#шахтёры
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Силы ПВО уничтожили восемь воздушных целей над Белгородом
Гладков: Силы ПВО уничтожили весь воздушных целей над Белгородом
19 марта 2024, 00:38

Фото: iStock/Zeferli

Силы противовоздушной обороны поразили восемь воздушных целей над Белгородом и Белгородской областью, сообщил губернатор региона Вячеслав Градков в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет. По словам губернатора, в Белгороде из-за падения обломков были повреждены крыши двух промышленных зданий. Кроме того, выбиты окна в здании медицинского учреждения.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что силы ПВО сбили над Белгородской областью четыре беспилотника самолетного типа и семь ракет, выпущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».

17 марта снаряд попал в дом на улице Зареченской в Белгороде, в результате чего пострадали ребенок и 44-летний мужчина.

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#бпла
#белгородская область
#россия
#пво
#украина
#всу
#минобороны рф
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«Общественное»: В окрестностях Харькова произошли два взрыва
19 марта 2024, 00:05

Фото: iStock/Multipedia

Два взрыва произошли в окрестностях Харькова, сообщает украинское издание «Общественное».
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#крым
#юбилей
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В Петербурге ветеран СВО застрелил своего бизнес-партнера за долг в 7 млн рублей
18 марта 2024, 23:43

Фото: iStock/Savusia_Konstantin

В петербургском ресторане «Чабрец» на Московском проспекте в результате стрельбы вечером 18 марта был убит мужчина. Правоохранители задержали 40-летнего Алексея Исакова, пишет издание «Фонтанка». Позднее выяснилось, что он является ветераном СВО, куда попал из колонии.

По первичной информации следователей, предметом спора были 7 млн рублей, которые, убежден Исаков, ему задолжал его партнер. Убитый по всей видимости, с расчетами Алексея согласен не был, переговоры об этих деньгах велись довольно давно.
Известно, что часть суммы погибший принес на встречу.



Судя по всему, в зону боевых действий Исаков отправился из колонии. В мае 2021 года он получил 3,5 года общего режима, суд учел предыдущие приговоры (за кражи и вождение в пьяном виде) и время под стражей.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)

Ранее семь раз судимый боец ЧВК «Вагнер» вернулся со спецоперации и получил 7 лет колонии строго режима за покушение на убийство, об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Рудничного районного суда города Кемерово.

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#санкт-петербург
#убийство
#сво
#задержание
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Силы ПВО уничтожили реактивный украинский БПЛА над Крымом
Минобороны РФ: ПВО ликвидировали реактивный украинский БПЛА над Крымом
18 марта 2024, 23:20

Фото: iStock/vadimrysev

Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский реактивный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Крымом, сообщило Министерство обороны России.
По данным ведомства, в понедельник, 18 марта, около 21:30 по московскому времени украинские войска предприняли попытку совершить теракт по объекту на территории России с помощью БПЛА реактивного типа, но потерпели неудачу.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 17 марта силы ПВО сбили 35 беспилотников над территорией России. Беспилотники были перехвачены над Московской, Курской, Ярославской, Ростовской, Орловской, Калужской областями и Краснодарским краем.

До этого министр обороны Сергей Шойгу поручил установку на Черноморском флоте дополнительных средств для противодействия БПЛА.

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#пво
#россия
#украина
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13 человек оказались под завалами обрушившейся шахты в Амурской области
18 марта 2024, 20:02

Фото: iStock/Adam88xx

В Амурской области на шахте «Пионер» произошла авария.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы, на участке шахты произошел обвал горных пород.

В результате, по предварительным оценкам, под завалами оказались 13 человек.

Отмечается, что на текущий момент, все они живы. Информации о пострадавших нет.

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#человек
#шахтёры
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В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА
Воронежский губернатор Гусев сообщил о вводе режима опасности атаки БПЛА
18 марта 2024, 19:20

Фото: официальный сайт Кремля

В Воронежской области введен режим опасности из-за возможных атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории региона. Об этом 18 марта написал в своем официальном Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
«Обращаю ваше внимание! На территории Воронежской области объявлен режим опасности в связи с возможными атаками БПЛА», — отметил губернатор.
Гусев подчеркнул, что системы противовоздушной обороны в регионе находятся в состоянии готовности. Он также призвал жителей занять защищенные помещения без окон, а тем, кто находится на улице, перейти в подземные переходы или парковки.

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#губернатор
#бпла
#парковки
#режим
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Под Пермью женщина погибла из-за падения ледяной глыбы
СК: в Пермском крае завели дело после гибели женщины из-за падения ледяной глыбы
18 марта 2024, 18:05

Фото: СУ СК России по Пермскому краю

Женщина погибла после того, как глыба льда сошла с крыши дома в Березниках, Пермский край.
Как сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета, трагедия случилась на Советском проспекте, когда ледяная масса упала на женщину, шедшую по тротуару.

Следствие установило, что причиной происшествия стало ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей сотрудниками компании, обслуживающей жилой дом. Погибшей было 25 лет.

«В связи с гибелью женщины в результате падения льда с крыши жилого дома было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ, часть 2, пункт „в“ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека)», — говорится в официальном заявлении краевого СУ СК РФ.
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