РИА Новости: Американский беспилотник MQ-9 совершил аварийную посадку в Польше

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Беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США совершил аварийную посадку на северо-западе Польши, пишет РИА Новости со ссылкой на генеральное командование Вооруженных сил страны. До этого БПЛА потерял связь с базой в районе Мирославца, сообщили в польском Генштабе.
По данным командования, приземление произошло «в соответствии с процедурами» в «оцепленной незаселенной местности».
12-я база беспилотных летательных аппаратов расположена в Мирославце (Западно-Поморское воеводство). MQ-9 дислоцируются здесь с марта 2019 года. Дрон, с которым произошёл инцидент, совершал тренировочный полёт и не нёс на себе никаких вооружений.
Ранее сообщалось, что 28 февраля подобный же дрон MQ был по ошибке атакован в Красном море фрегатом ВМС Германии, который дислоцировался там для противостояния йеменским хуситам. Об этом написало немецкое издание Die Welt со ссылкой на представителя Министерства обороны Германии Михаэля Штемпфле.
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12-я база беспилотных летательных аппаратов расположена в Мирославце (Западно-Поморское воеводство). MQ-9 дислоцируются здесь с марта 2019 года. Дрон, с которым произошёл инцидент, совершал тренировочный полёт и не нёс на себе никаких вооружений.
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Артем Путинцев