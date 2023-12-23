Неизвестный беспилотник совершил атаку на судно у берегов Индии

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Неизвестный беспилотный летательный аппарат совершил атаку на судно у берегов Индии.
Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO), пишет ТАСС.
ЧП случилось примерно в 370 км к юго-западу от индийского города Веравал. Атака беспилотника привела к взрыву и возгоранию. Пожар потушили. Никто не пострадал.
Власти начали расследование.
Ранее сообщалось, что экипажи кораблей Черноморского флота провели отработку действий при отражении атак беспилотников противника на Севастополь. Об этом сообщает Минобороны РФ. В сообщении ведомства сказано, что на кораблях ЧФ проведи учение по прикрытию пункта базирования кораблей и гражданских объектов Севастополя.
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ЧП случилось примерно в 370 км к юго-западу от индийского города Веравал. Атака беспилотника привела к взрыву и возгоранию. Пожар потушили. Никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что экипажи кораблей Черноморского флота провели отработку действий при отражении атак беспилотников противника на Севастополь. Об этом сообщает Минобороны РФ. В сообщении ведомства сказано, что на кораблях ЧФ проведи учение по прикрытию пункта базирования кораблей и гражданских объектов Севастополя.
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Мария Фирсова