РИА Новости: Мадуро рассказал о новом покушении на него, которое сорвалось

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о попытке неудавшегося покушения на него, пишет РИА Новости. Он сообщил о задержании двоих вооруженных человек во время марша в столице страны Каракасе.
«Они уже заявили, что являются членами крайне правой фашистской партии Vente Venezuela, и были задержаны после того, как проникли сюда, на марш. Они изобличены и сознались», — рассказал глава Боливарианской республики во время митинга на площади Диего Ибарра.
Ранее генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб сообщил, что двое граждан страны задержаны в штате Монагас за публикацию угроз и сговор с целью покушения на жизнь главы государства Николаса Мадуро. Задержанными оказались сержант-дезертир из Национальной гвардии Ренцо Флорес, а также Уилфер Хосе Пинья из политической организации «Дело R». На мобильных телефонах подозреваемых были обнаружены разговоры о вербовке 50 солдат для захвата вооружений и организации мятежа.
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