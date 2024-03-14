В Венесуэле задержаны двое подозреваемых в покушении на Мадуро

Фото: РИА Новости/ пресс-служба МИД РФ
Двое граждан Венесуэлы задержаны в штате Монагас за публикацию угроз и сговор с целью покушения на жизнь главы государства Николаса Мадуро, передает РИА Новости слова генерального прокурора Тарека Уильяма Сааба.
Как выразился Сааб, были опубликованы «очень серьезные» угрозы, в очередной раз подстрекающих к убийству Мадуро во время его пребывания в Матурине.
Задержанными оказались сержант-дезертир из Национальной гвардии Ренцо Флорес, а также Уилфер Хосе Пинья из политической организации «Дело R». Они оба состояли в политической организации «Вместе за Монагас». На мобильных телефонах подозреваемых были обнаружены разговоры о вербовке 50 солдат для захвата вооружений и организации мятежа.
Венесуэльская прокуратура планирует в ближайшие часы предъявить задержанным обвинения в предполагаемом преступном сговоре и покушении на убийство.
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Задержанными оказались сержант-дезертир из Национальной гвардии Ренцо Флорес, а также Уилфер Хосе Пинья из политической организации «Дело R». Они оба состояли в политической организации «Вместе за Монагас». На мобильных телефонах подозреваемых были обнаружены разговоры о вербовке 50 солдат для захвата вооружений и организации мятежа.
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Ювелина Бернст