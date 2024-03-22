В Петропавловске-Камчатском ранее судимый ветеран СВО взял женщину в заложники

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Мужчина взял женщину в заложники в Петропавловске-Камчатском и не идёт на переговоры, угрожая ей расправой. Об этом сообщает УМВД Камчатского края.
Как пишет Telegram-канал Baza, мужчина, взявший заложницу — это 32-летний житель Петропавловска-Камчатского Никита Ш. 5 марта, он вернулся из зоны СВО после ранения. Ранее мужчина был судим по статье УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью». Кем именно приходится заложница Никите, пока неизвестно. Причина его поступка также пока не ясна.
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