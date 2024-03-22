В Петропавловске-Камчатском ранее судимый ветеран СВО взял женщину в заложники

Мужчина взял женщину в заложники в Петропавловске-Камчатском и не идёт на переговоры, угрожая ей расправой. Об этом сообщает УМВД Камчатского края.





С раннего утра в одном из подъездов по улице Кроноцкой, 12 были слышны крики, после чего на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев. С раннего утра выезды со двора перекрыты правоохранителями. На месте находятся спецслужбы и переговорщики.



