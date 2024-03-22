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В Петропавловске-Камчатском ранее судимый ветеран СВО взял женщину в заложники

Baza: Ветеран СВО в Петропавловске-Камчатском взял женщину в заложники
22 марта 2024, 01:42
Фото: iStock/Fedorovekb

Фото: iStock/Fedorovekb

Мужчина взял женщину в заложники в Петропавловске-Камчатском и не идёт на переговоры, угрожая ей расправой. Об этом сообщает УМВД Камчатского края.

С раннего утра в одном из подъездов по улице Кроноцкой, 12 были слышны крики, после чего на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев. С раннего утра выезды со двора перекрыты правоохранителями. На месте находятся спецслужбы и переговорщики.



Как пишет Telegram-канал Baza, мужчина, взявший заложницу — это 32-летний житель Петропавловска-Камчатского Никита Ш. 5 марта, он вернулся из зоны СВО после ранения. Ранее мужчина был судим по статье УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью». Кем именно приходится заложница Никите, пока неизвестно. Причина его поступка также пока не ясна.

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#камчатка
#заложники
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В Махачкале Cadillac сбил женщину и её сына, мальчик в итоге погиб на месте
22 марта 2024, 00:46

Фото: iStock/Motortion

В Махачкале автомобиль Cadillac сбил женщину с ребёнком около торгового центра, мальчик в итоге скончался прямо на месте ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Машина, за рулём которой находился человек по имени Арес, налетела на пешеходов около ТЦ «Караман». Мать ребёнка без сознания увезли в больницу.



Как удалось выяснить каналу, водителем Cadillac, которого задержали пьяным, был бывший омоновец, которого совсем недавно уволили из правоохранительных органов.

Ранее «Радио 1» сообщило, что пьяный водитель без прав устроил страшное ДТП в Волхове. Двадцатилетний юноша в состоянии алкогольного опьянения решил покатать друзей на своём ВАЗ 2114. По данным следствия, вместе с водителем в автомобиле находилось еще четыре человека. Подъезжая к улице Вали Голубевой, юный лихач не справился с управлением, съехал с дороги и на полной скорости врезался в дерево.

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#дагестан
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Мужчина пойдет под суд за изнасилование и убийство знакомого в 1997 году
СК: в Москве осудят мужчину за изнасилование и убийство, совершенные в 1997 году
21 марта 2024, 22:22

Фото: istock / 7713Photography

В Москве завершилось расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины, который в 1997 изнасиловал и убил знакомого. Об этом информирует «Лента.ру», ссылаясь на столичное управление Следственного комитета России.
По данным следствия, в октябре 1997 тогда еще несовершеннолетний молодой человек выпил и пошел со знакомым на чердак жилого дома, который находится на улице Поликарпова. Там он совершил насильственные действия в отношении подростка, после чего задушил.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ, дело перенаправили в суд.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в убийстве 31 пенсионерки житель Казани выступит с последним словом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Снимавшего военные объекты россиянина арестовали
В Нижегородской области арестовали мужчину, который снимал военные объекты
21 марта 2024, 21:21

Фото: istock / BrianAJackson

В Нижегородской области суд арестовал мужчину, снимавшего военные объекты. Мужчина также расклеивал в городе Дзержинске листовки, призывающие вступить в подконтрольное украинским спецслужбам военизированное радикальное движение. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на УФСБ РФ по региону.
Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма») УК РФ.

По месту жительства задержанного проведён обыск. Отмечается, что в сентябре прошлого года обвиняемый привлекался к административной ответственности за действия по дискредитации ВС РФ.

Ранее сообщалось, что задержан глава департамента Минэкономразвития Храновский. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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На Иваньковском водохранилище спасли провалившегося под лёд лыжника
21 марта 2024, 20:15

Фото: Istockphoto / Nataliia_Makarova

Работники Мособлпожспаса помогли лыжнику, который провалился под лёд на Иваньковском водохранилище. Инцидент произошёл в городском округе Дубна, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились рыбачившие неподалёку очевидцы. Они рассказали, что во время лыжной прогулки мужчина провалился под ледовую корку в районе острова Омутня в восьми километрах от берега.
«Оперативно прибыв на место, специалисты помогли 61-летнему спортсмену выбраться. После этого работники противопожарно-спасательной службы подняли пострадавшего на борт судна на воздушной подушке «Хивус-6» и укутали в термоодеяло», – рассказал замначальника пожарно-спасательной части -215 Александр Проценко.
По его словам, доставив мужчину с признаками переохлаждения на берег, спасатели передали его бригаде скорой помощи.

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#дубна
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Bloomberg: В США обвинили Apple в нарушении антимонопольного законодательства
21 марта 2024, 19:47

Фото: iStock/Wirestock

Министерство юстиции США готовит иск против корпорации Apple с обвинениями в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Иск может быть направлен в федеральный суд уже 21 марта. Это будет третий случай за 14 лет, когда власти США уличают Apple в нарушениях антимонопольного законодательства.

Как уточняют в Конгрессе США, обвинения связаны с фактом блокирования доступа конкурентов к аппаратным и программным функциям iPhone.

Кроме того, минюст США уже подал иск на Google за монополизацию. Эти действия происходят в рамках программы президента Байдена по борьбе с американскими технологическими гигантами.

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#суд
#сша
#apple
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При задержании подозреваемого в Луганске пострадали пять сотрудников МВД
СК: при задержании подозреваемого в Луганске пострадали пять сотрудников МВД
21 марта 2024, 19:30

Фото: istock / Dzurag

Пятеро сотрудников МВД получили ранения при задержании подозреваемого в серьезном преступлении в Луганске.
Информацию об этом 21 марта опубликовало РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елену Марковскую.

Следственным управлением Следственного комитета РФ по ЛНР было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

По версии следствия, вечером 20 марта сотрудники МВД России преследовали подозреваемого в особо тяжком преступлении. На одном из светофоров города они остановили мужчину, передвигавшегося на такси, и в этот момент он активировал взрывное устройство.

Пятеро правоохранителей получили осколочные ранения и сотрясения, а подозреваемый погиб. Водитель такси не пострадал. Следователи произвели осмотр места происшествия, изъяли материалы для экспертизы и продолжают расследование совместно с МВД по ЛНР.

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В Костроме водитель сбил на тротуаре женщину с ребенком в коляске
МВД: в Костроме водитель выскочил на тротуар и сбил женщину с ребенком в коляске
21 марта 2024, 19:18

Фото: УМВД России по Костромской области

В Костроме автомобиль Haval выехал на тротуар, где сбил женщину с ребенком. В результате их госпитализировали, сообщили в пресс-службе Управления МВД и прокуратуры Костромской области.
Инцидент произошел около 16:00 мск на перекрестке улиц Терешковой и Симановского. По предварительной информации, водитель автомобиля сбил 24-летнюю женщину и ее дочь 2023 года рождения. Обе получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.



Представитель прокуратуры уточнил, что ДТП произошло на тротуаре после того, как автомобиль «подрезали». На месте работает следственно-оперативная группа, проводится проверка. По фотографиям, предоставленным полицией и прокуратурой, видно, что автомобиль врезался в коляску, которая разбилась на части.

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Жительнице подмосковья порвало кисть от снятой с дерева гранаты
Shot: жительнице Зеленограда порвало кисть при попытке снять с дерева гранату
21 марта 2024, 19:12

Фото: iStock/Oleg Elkov

Женщине из Зеленограда порвало кисть руки после того, как она попыталась снять с дерева предмет, похожий на гранату, сообщает телеграм-канал «Shot».
По информации портала, пострадавшая заметила неизвестное устройство у себя во дворе на одном из деревьев.

Женщина попыталась снять снаряд, и едва коснувшись его, спровоцировала взрыв. В результате происшествия пострадавшая получила рваную рану кисти. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, и то, как граната могла оказаться на дереве. Жительнице Зеленограда оказана медицинская помощь.

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Подмосковная школьница спасла всю семью во время пожара
21 марта 2024, 18:40

Фото: istockphoto/Elena Pantiukhina

В подмосковном Дмитрове в ночь на 21 марта начался пожар. Бдительность 15-летней старшей дочери уберегла от трагедии всю семью.
Пожар начался около трёх часов ночи, сообщает «МК». Едкий запах дыма почувствовала 15-летняя школьница. Она спала в своей комнате, а родители и её младшая 12-летняя сестра — в соседней, большой. Открыв дверь комнаты, она увидела горящий коридор. Огонь уже подбирался к входной двери. Девочка тут же бросилась к окну, высунула голову наружу, так как комната была уже задымлена, и позвонила в службу спасения.

После этого она бросилась будить родных, у которых в комнате уже загорелся линолеум. Родители пытались вытащить младшего ребёнка, но девочка запаниковала, начала вырываться и в результате осталась в задымлённой комнате. Родители сумели выбраться из горящей квартиры, а старшая девочка вылезла на балкон, голыми руками разбила стекло в большой комнате, чтобы попытаться спасти младшую сестру.

Вскоре подъехали пожарные и принялись тушить горящее жилище. Они вытащили 12-летнюю девочку из квартиры и передали её медикам. Сейчас ребёнок находится в реанимации. Ожогов у неё нет, но она получила сильное отравление угарным газом. Старшая сестра с небольшим отравлением и порезами рук также находится в больнице. Её быстрая реакция спасла минувшей ночью всю семью.

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