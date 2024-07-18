Росавиация: признаков пожара на борту экстренно севшего в Красноярске Boeing нет

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Признаков пожара или задымления не зафиксировали на борту Boeing, который летел из Дели в Сан-Франциско, но экстренно сел в аэропорту Красноярска. Об этом со ссылкой на Росавиацию сообщают РИА Новости. В МЧС заявили, что в самолете сработала сигнализация в багажном отсеке.
Как сообщалось ранее, самолет авиакомпании Air India, который следовал по маршруту Дели - Сан-Франциско, запросил посадку в аэропорту Красноярска. Службы воздушной гавани ожидали борт в полной готовности. Причины запроса посадки сначала оставались неизвестными.
До этого военно-транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Хурба Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае без одного колеса. аварийная посадка прошла без происшествий.
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