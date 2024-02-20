Росгвардейцы задержали в Коломне серийного похитителя шампуней

В Коломне сотрудники подмосковной Росгвардии задержали молодого человека, укравшего из магазина около 20 упаковок шампуней для дальнейшей продажи. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
«Экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на улице Пушкина на гражданина, схожего по приметам из ориентировки. При проверке документов выяснилось, что 29-летний житель Луховиц три недели скрывается от правосудия. В конце января молодой человек пришёл в подмосковный магазин, сложил в рюкзак 17 шампуней и покинул помещение», – говорится в сообщении.Однако противоправные действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения. Ущерб магазину, по предварительным подсчётам, превысил 3 тыс рублей.
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Лора Луганская