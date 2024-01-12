Росгвардия Московской области нашла потерявшуюся пожилую женщину с провали в памяти

Фото: пресс-служба Росгвардии
«Вечером, росгвардейцам поступило сообщение о том, что два часа назад пожилая женщина вышла на прогулку и заблудилась. <…> Уточнив приметы пропавшей, росгвардейцы вскоре заметили ее на одной из городских улиц. Замерзшая пенсионерка не могла назвать свою фамилию и не ориентировалась в пространстве. Сотрудники Росгвардии отогрели женщину в патрульном автомобиле и оказали ей первую медицинскую помощь», - рассказали в пресс-службе Росгвардии.
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