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Росгвардия Московской области нашла потерявшуюся пожилую женщину с провали в памяти

12 января 2024, 10:57
Фото: пресс-служба Росгвардии

Фото: пресс-служба Росгвардии

Сотрудники Росгвардии Подмосковья отыскали потерявшуюся пожилую женщину. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В Серпухове сотрудники отдела вневедомственной охраны помогли вернуться домой потерявшейся 74-летней местной жительнице.

«Вечером, росгвардейцам поступило сообщение о том, что два часа назад пожилая женщина вышла на прогулку и заблудилась. <…> Уточнив приметы пропавшей, росгвардейцы вскоре заметили ее на одной из городских улиц. Замерзшая пенсионерка не могла назвать свою фамилию и не ориентировалась в пространстве. Сотрудники Росгвардии отогрели женщину в патрульном автомобиле и оказали ей первую медицинскую помощь», - рассказали в пресс-службе Росгвардии.


Стоит отметить, что потерявшуюся женщину доставили в отдел полиции, в котором её ждали взволнованные близкие.

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В многоквартирном доме в Электростали отключили холодную воду
12 января 2024, 11:40

Фото: iStock/caristo

Подача холодной воды временно прекращена в многоквартирный дом на Южном проспекте в подмосковной Электростали из-за сбоя на сетях водоснабжения, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Технологическое нарушение произошло по адресу: Южный проспект, дом 11, корпус 4», — уточняется в сообщении.
По данным из открытых источников, по указанному адресу расположен пятиэтажный дом с четырьмя подъездами 1970 года постройки.
Водоснабжение планируется полностью восстановить к пяти часам вечера. Работы выполняет государственное унитарное предприятие «Коммунальные системы Московской области».

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Актер Михаил Ефремов стал обладателем двух московских квартир
12 января 2024, 11:33

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда

Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии, официально стал обладателем двух квартир в Москве общей стоимостью 80 млн рублей, которые достались ему по наследству от дяди-концертмейстера. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Согласно сообщению, две квартиры в Москве стоимостью в 50 и 30 миллионов рублей Ефремов получил в наследство от своего дяди Александра Покровского. Таким образом он стал счастливым обладателем пятикомнатной квартиры на Тверской улице и трехкомнатной - на Олимпийском проспекте. Также уточняется, что актёр, отбывая наказание в колонии, погасил все свои задолженности перед ФНС, в том числе и имущественные налоги.

Напомним, Ефремов уже три года отбывает в колонии в Белгородской области за смертельное ДТП, виновником которого он стал 8 июня 2020 года в Москве.

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#ефремов
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В «Пулково» опровергли информацию о микроавтобусе, якобы подрезавшем самолёт
12 января 2024, 11:25

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

В управляющей компании аэропорта «Пулково» опровергли информацию о том, что микроавтобус якобы выехал на полосу перед готовящимся к взлёту самолётом и подрезал его.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что водитель микроавтобуса якобы выехал на рулежную дорожку в аэропорту «Пулково» перед готовящимся к взлёту самолётом авиакомпании «Победа». Затем, согласно сообщениям, микроавтобус подрезал направлявшийся на взлётно-посадочную полосу воздушный лайнер.

В пресс-службе управляющей компании сообщили, что эти сообщения не соответствуют действительности. Обслуживание рейса проходило без нарушений. Также не было зафиксировано помех движению самолёта. В настоящее время аэропорт продолжает свою работу в штатном режиме.

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#победа
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#авиа
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Фестиваль «Наша зима» в парке «Патриот» посетили более 95 тысяч человек
12 января 2024, 11:22

Фото: Пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Семейный фестиваль «Наша зима», открывшийся 24 декабря в музейно-храмовом комплексе Вооружённых Сил России в одинцовском парке «Патриот», за время новогодних каникул посетили более 95 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Для гостей открыт каток площадью 5,6 тыс. квадратных метров, где установлена главная ёлка Минобороны РФ. Высота новогоднего дерева составляет 32 метра. Посетителей также привлекают тюбинговые горки. Для гостей фестиваля организуют мастер-классы и интерактивные площадки», — говорится в сообщении.
Фестиваль «Наша зима» в парке «Патриот» будет работать до 25 февраля. Каждые выходные гостей ждут катания на собачьих упряжках, болотоходах и множество других развлечений.

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#кубинка
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В колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» поступило около 250 тысяч звонков
12 января 2024, 11:19

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 250 тыс. звонков поступило в колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» начал работу в 2019 году. За все время работы операторы приняли почти 1,6 млн звонков. Сотрудники горячей линии могут рассказать о системе родовспоможения региона, необходимых документах и о многом другом. В среднем в день на одного оператора приходится 300 звонков», — отметила первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что в 2023 году в подмосковный колл-центр поступило примерно 22,2 тысячи звонков из других регионов России.

Кроме этого, звонки в колл-центр абсолютно бесплатны. Любой желающий позвонить и задать интересующие его вопросы ​высококвалифицированным специалистам.

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Отопление в десяти домах Ногинска восстановят к концу дня
12 января 2024, 10:40

Фото: iStock/nikkimeel

Несколько многоквартирных домов в подмосковном Ногинске лишились отопления из-за аварии на тепловой сети вечером 11 января. В 37 домов из 47 пострадавших тепло уже вернули, в остальных десяти отопление должны починить до конца дня, сообщает пресс-служба Минэнерго Московской области.
«Причиной отключения стала утечка на участке теплопровода между домами №№12 и 14 по улице Декабристов. Сейчас там проводятся земляные работы. Ремонт уже завершён, специалисты начали заполнение системы теплоснабжения в двух домах», — отмечается в сообщении.
В оставшихся отключёнными от тепла домах по улицам Белякова и Декабристов отопление восстановят до конца пятницы, 12 января. Ремонтом занимаются специалисты компании «НПТО ЖКХ».

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#отопление
#ногинск
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В финансовые махинации вовлекли девятерых подростков из Подмосковья
12 января 2024, 10:40

Фото: Фотобанк Московской области/Алла Федина

Девять несовершеннолетних жителей Московской области в минувшем году стали фигурантами уголовных дел, касающихся финансовых преступлений, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Подмосковья.

«Мошенники всё чаще пытаются использовать в своих схемах молодёжь, обещая лёгкий заработок. Как правило, подросткам предлагают завести несколько банковских счетов. Туда переводятся деньги, которые потом подросток должен обналичить в разных банкоматах, оставив себе небольшой процент», — говорится в сообщении.


Эта криминальная схема называется «обнальщики» и участие в таких действиях влечёт за собой уголовную ответственность, так как связана с уходом от налогообложения, а нередко и с оплатой преступлений.

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#московская область
#подмосковье
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В Щёлкове поймали серийного мошенника
12 января 2024, 10:22

Фото: Фотобанк Московской области

Мужчину, подозреваемого в двух случаях мошенничества, задержали подмосковные полицейские, сообщает пресс-служба главка МВД Московской области.
Заявление в полицию подала 37-летняя жительница Щёлкова. Она рассказала, что мужчина взял у неё 10 тысяч рублей за ремонт посудомоечной машины, однако технику не починил.

«По подозрению в совершении этого преступления правоохранители задержали ранее судимого 27-летнего местного жителя. Следствие выяснило, что он причастен к ещё одному аналогичному преступлению, совершённому в Щёлкове. Общая сумма ущерба составила 21 тысячу рублей», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовные дела по статье «Мошенничество» и выпустили под подписку о невыезде.

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#мошенничество
#следствие
#полиция
#криминал
#щёлково
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В Подмосковье переселят 23 тысяч человек из аварийного жилья по новой программе
12 января 2024, 10:15

Фото: istockphoto /peterschreiber.media

В Московской области более 23 тысяч человек переселят из аварийного жилья по новой программе. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Жителей Московской области будут переселять в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который начал реализовываться с 1 января 2024 года.


«В рамках реализации нового этапа планируется переселить в современные и комфортные квартиры более 23 тысяч жителей. Объем расселяемого аварийного фонда составит 380,2 тысяч квадратных метров», — подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что переселять будут жильцов тех домов, которые были признаны аварийными после 1 января 2017 года.

Самое боллшое количество жильцов, которые попадающих под нужную категорию, выявлено и зарегистрировано в городских округах Шатура, Богородский и Сергиев Посад.

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#городская среда
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