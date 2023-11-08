Российский футболист умер в Сочи при странных обстоятельствах

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Футболист и тренер Алексей Лесин скончался в возрасте 30 лет в Сочи, куда приехал для участия на Всероссийских соревнованиях по футболу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию футбола Чувашии.
«На 31-м году жизни не стало одного из самых ярких игроков в футбол и тренера нашей республики Алексея Лесина. Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексея Лесина в связи с тяжелой утратой. Вечная память», - говорится в сообщении.
Отец спортсмена, тренер по футболу Сергей Лесин, рассказал, что его сын погиб 6 ноября. Его тело было найдено возле моря. При этом личные вещи пропали. Он также отметил, что Лесин младший не имел проблем со здоровьем. Сейчас идет следствие.
Церемония прощания с футболистом состоится 12 ноября в Чебоксарах.
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