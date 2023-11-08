У бразильского футболиста Неймара попытались украсть новорожденную дочь

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Неизвестные попытались украсть новорожденную дочь известного бразильского футболиста Неймара. Об этом сообщили местные СМИ, ссылаясь на представителей следствия.
«Они держали в заложниках мать Бруны, спрашивали, где она, где ребенок. Они попросили женщину показать, где находятся ценные вещи. Женщина показала, что сейф пуст и денег нет», — цитирует издание O Globo слова представителя следствия.
При этом Сама Бьянкарди в своей соцсети написала, что не живет с дочерью Неймара в родительском доме. И в момент ЧП их там не было.
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