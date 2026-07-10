Российский пенсионер едва не спалил дом, пытаясь избавиться от муравьев

10 июля 2026, 17:13

В Чувашии пенсионер устроил пожар в доме, пытаясь выжечь муравьев

Фото: iStock/grafoto

В Чувашии 60-летний житель деревни Сятракасы едва не сжег собственный дом, пытаясь уничтожить муравьиное гнездо на фасаде. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.





Пенсионер решил выжечь насекомых, но пламя быстро вышло из-под контроля, перебросившись на стены и кровлю здания. Хозяин попытался потушить пожар самостоятельно и получил травму головы.



Прибывшие на место специалисты ликвидировали возгорание через полтора часа. Огонь охватил площадь 90 квадратных метров. Мужчине оказали помощь на месте, госпитализация ему не потребовалась.



Ранее сообщалось, что в Ростовской области четырехлетний мальчик играл с зажигалкой и устроил пожар в частном доме. Мать вовремя заметила пламя, вынесла малыша на улицу и вызвала экстренные службы.