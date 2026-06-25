В России ребенок играл с зажигалкой и едва не спалил дом

25 июня 2026, 15:52

Под Ростовом четырехлетний ребенок играл с зажигалкой и устроил пожар в доме

Фото: iStock/bee32

В Ростовской области четырехлетний мальчик устроил пожар в частном доме. Об этом сообщает портал DonDay.