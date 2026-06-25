В России ребенок играл с зажигалкой и едва не спалил дом
В Ростовской области четырехлетний мальчик устроил пожар в частном доме. Об этом сообщает портал DonDay.
По данным издания, все произошло в селе Развильное Песчанокопского района. Ребенок играл с зажигалкой и подпалил матрас. Мать вовремя заметила пламя, вынесла малыша на улицу и вызвала пожарных.
Огонь охватил площадь восемь квадратных метров. На место выехали восемь специалистов и две единицы техники МЧС. Возгорание ликвидировали, обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что в Копейском городском округе Челябинской области загорелся садовый дом в СНТ «Часовщик». Огонь возник на первом этаже, охватив мебель и вещи. В результате погибли три человека, еще двое пострадали, их госпитализировали.
Читайте также: