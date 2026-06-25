Достижения.рф

В России ребенок играл с зажигалкой и едва не спалил дом

Под Ростовом четырехлетний ребенок играл с зажигалкой и устроил пожар в доме
Фото: iStock/bee32

В Ростовской области четырехлетний мальчик устроил пожар в частном доме. Об этом сообщает портал DonDay.



По данным издания, все произошло в селе Развильное Песчанокопского района. Ребенок играл с зажигалкой и подпалил матрас. Мать вовремя заметила пламя, вынесла малыша на улицу и вызвала пожарных.

Огонь охватил площадь восемь квадратных метров. На место выехали восемь специалистов и две единицы техники МЧС. Возгорание ликвидировали, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Копейском городском округе Челябинской области загорелся садовый дом в СНТ «Часовщик». Огонь возник на первом этаже, охватив мебель и вещи. В результате погибли три человека, еще двое пострадали, их госпитализировали.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0