Россиянин Дунаев признал вину по делу о кибермошенничестве в США

Фото: iStock/gorodenkoff
Россиянин Владимир Дунаев признал вину по двум эпизодам обвинения со стороны США по делу о кибермошенничестве. В четверг, 30 ноября, в Огайо состоялось заседание суда, пишет ТАСС.
«Владимир Дунаев признал себя виновным по двум пунктам обвинения, суд принял письменное заявление», — говорится в протоколе.
Уточняется, что приговор гражданину России будет вынесен 20 марта 2024 года.
Читайте также:
В Санкт-Петербурге арестовали начальника следствия МВД, обвиняемого во взятке
СК РФ завёл уголовное дело на воспитателя из-за признаков истязания детей в Чите
В Крыму сообщают о взломе местных интернет-провайдеров
Диана Аванесян