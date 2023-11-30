В Петербурге арестовали начальника следствия МВД, обвиняемого во взятке

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В Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд арестовал начальника следственного отдела ГУ МВД РФ Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковника юстиции Игоря Шиховцова и его подчинённую майора юстиции Александру Зайцеву до 28 января 2024 года. Об этом пишет РИА Новости.
В пресс-службе городских судов уточнили, что Шиховцова и Зайцеву обвиняют в получении взятки в размере восьми миллионов рублей.
Следствие утверждает, что Шиховцов и Зайцева вступили в сговор и получили от потерпевшей, которая проходила как свидетель, взятку. Они потребовали от женщины восемь миллионов рублей за непривлечение её к уголовной ответственности.
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«Октябрьский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Шиховцова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Взятка)», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.
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Диана Аванесян