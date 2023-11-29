Россиянин обманул товарища на 40 миллионов рублей и получил срок

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Центральный районный суд города Сочи приговорил местного жителя Руслана Торадзе к 5 годам колонии общего режима за мошенничество. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу судов Краснодарского края.
Установили, что подсудимый решил продать товарищу свою машину Bentley Continental gt за 12 000 000 рублей в рассрочку. Они договорились, что покупатель сразу перечислит 3 миллиона рублей и уже сможет распоряжаться авто.
Через время Руслан снова обратился к товарищу и попросил занять денег на развитие бизнеса. Тогда друг дал фигуранту еще 37 миллионов рублей.
Полученные 40 миллионов рублей Торадзе проиграл в казино. А автомобиль и недвижимость продал другим людям.
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Через время Руслан снова обратился к товарищу и попросил занять денег на развитие бизнеса. Тогда друг дал фигуранту еще 37 миллионов рублей.
«В судебном заседании подсудимый вину не признал, однако она была установлена совокупностью представленных по делу доказательств. Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказано в сообщении.
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Алина Юрчак