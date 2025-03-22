Россиянин потоптался по креслу Павла I конца XVIII века в Эрмитаже

Родственники украинской модели Марии Ковальчук утверждают, что выводы дубайской полиции о том, что девушка якобы упала с высоты на стройке и получила переломы рук, ног и позвоночника являются фейками. Об этом мать пострадавшей сообщила в беседе с Telegram-каналом SHOT.