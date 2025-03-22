Россиянин потоптался по креслу Павла I конца XVIII века в Эрмитаже

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В Петербурге посетитель Эрмитажа потоптался по тронному креслу магистра Мальтийского ордена конца XVIII века, которое принадлежало императору Павлу I. Как сообщает ТАСС, нарушителя задержали сотрудники Росгвардии.
Отмечается, что 59-летний мужчина перелез через верёвочное ограждение и сел на старинный экспонат, чтобы сделать селфи. Смотрительница зала сразу же отреагировала на нарушение и потребовала немедленно отойти от тронного кресла. Однако посетитель ответил агрессивно, встав ногами на подножную скамейку трона. После этого работники музея попросили вмешаться сотрудников Росгвардии.
Предварительный осмотр экспоната показал, что мужчина нанёс креслу микроповреждения. Теперь объект будет отправлен на детальную экспертизу.
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Предварительный осмотр экспоната показал, что мужчина нанёс креслу микроповреждения. Теперь объект будет отправлен на детальную экспертизу.
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Анастасия Чинкова