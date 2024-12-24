Путин вручил руководителю Эрмитажа орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин вручил генеральному директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Указ о присвоении награды подписали две недели назад к 80-летию Пиотровского.
Руководителя Эрмитажа наградили за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Пиотровский теперь полный кавалер ордена «За заслуги перед отечеством».
Государственный Эрмитаж — один из самых крупных художественных музеев на планете. Он располагается в Санкт-Петербурге. Михаил Пиотровский трудится в Эрмитаже с 1991 года, а с 1992-го занимает пост директора музея. В сентябре 2022 года премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин снова назначил Пиотровского на пост генерального директора музея. Полномочия Пиотровского на этой должности подтверждили еще на три года.
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Руководителя Эрмитажа наградили за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Пиотровский теперь полный кавалер ордена «За заслуги перед отечеством».
Государственный Эрмитаж — один из самых крупных художественных музеев на планете. Он располагается в Санкт-Петербурге. Михаил Пиотровский трудится в Эрмитаже с 1991 года, а с 1992-го занимает пост директора музея. В сентябре 2022 года премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин снова назначил Пиотровского на пост генерального директора музея. Полномочия Пиотровского на этой должности подтверждили еще на три года.
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Ольга Енгалычева