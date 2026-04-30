Россиянин в первый день отпуска на Северном Кипре попал под арест
Российский турист в первый день своего отпуска на Северном Кипре попал под арест после того, как напал на полицейских. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Предприниматель из Санкт-Петербурга пришел в ресторан в прибрежном городе Гирне. После употребления спиртных напитков он вышел на улицу и привлек внимание полиции.
Когда они попросили его пройти освидетельствование на алкогольное опьянение, мужчина отказался и начал проявлять агрессию. В момент задержания он напал на одного из офицеров, стал душить его и сломал ему палец.
Позже на место происшествия прибыло подкрепление, и дебошира удалось скрутить. Отдыхающего арестовали на время расследования, ему может грозить до четырех лет колонии.