Россиянин в первый день отпуска на Северном Кипре попал под арест

30 апреля 2026, 18:17

SHOT: россиянина арестовали на Северном Кипре за нападение на полицейских

Российский турист в первый день своего отпуска на Северном Кипре попал под арест после того, как напал на полицейских. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.





Предприниматель из Санкт-Петербурга пришел в ресторан в прибрежном городе Гирне. После употребления спиртных напитков он вышел на улицу и привлек внимание полиции.



Когда они попросили его пройти освидетельствование на алкогольное опьянение, мужчина отказался и начал проявлять агрессию. В момент задержания он напал на одного из офицеров, стал душить его и сломал ему палец.



Позже на место происшествия прибыло подкрепление, и дебошира удалось скрутить. Отдыхающего арестовали на время расследования, ему может грозить до четырех лет колонии.