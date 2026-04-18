Россиянина арестовали из-за постов в соцсетях

18 апреля 2026, 11:17

Жителя Камчатки арестовали за дискредитацию ВС РФ

Фото: iStock/dikushin

Жителя Камчатского края арестовали по обвинению в дискредитации Вооруженных сил России и разжигании розни. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону в своем телеграм-канале.





По версии следствия, мужчина публиковал в социальных сетях ложную информацию, подрывающую доверие к армии и государственным органам. Он также размещал посты, возбуждающие межнациональную и межрелигиозную вражду.



Россиянина заключили под стражу, предъявив ему обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса.



