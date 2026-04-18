Убийцу полицейского отправили за решетку
Суд в Оренбургской области арестовал 52-летнего Сергея Бесалаева, открывшего огонь по полицейским. Об этом сообщила пресс-служба СК России в своем канале в мессенджере Max.
Мужчине предъявили обвинения по статьям о самовольном оставлении части, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убийстве и покушении на убийство. В настоящее время проводятся следственные действия.
Фигуранта задержали 18 апреля недалеко от села Белошапка. Обнаружить и обезвредить его удалось благодаря совместной работе военных следователей СК, спецподразделений МВД, Росгвардии и УФСБ по региону.
По версии следствия, мужчина совершил преступление 16 апреля в поселке Аккермановка города Новотроицка. Полицейские пытались задержать Бесалаева, находившегося в федеральном розыске, но в ответ тот открыл огонь из огнестрельного оружия. В результате один из них погиб, еще трое пострадали. После этого сам нападавший скрылся.
