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Россиянина арестовали за поножовщину в ресторане из-за замечания девушке

Суд в Махачкале арестовал мужчину, устроившего поножовщину в ресторане
26 января 2024, 21:07
Фото: istock / Thomasaf

Фото: istock / Thomasaf

В Махачкале Советский районный суд арестовал 26-летнего мужчину, устроившего поножовщину в ресторане. Об этом сообщили изданию РИА Новости в пресс-службе суда.
По данным агентства, мужчина начал ругаться с одним из гостей заведения. Позже конфликт перешел в драку, в которой фигурантов достал нож и ударил им посетителя в грудную клетку. Из-за серьезного ранения его госпитализировали. Пострадавшего госпитализировали. Нападавшему вменяют пункт «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия»), часть 2 статьи 213 («Хулиганство с применением оружия») УК РФ.

По данным агенства, конфликт произошел из-за замечания задержанного девушке из компании пострадавшего. По мнению фигуранта, она вела себя недостойным образом.


Ранее сообщалось, что на Кубани будут судить мать, избившую дочь за желание погулять вечером. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Опубликованы кадры посадки военнопленных ВСУ в самолет Ил-76
СКР обнародовал кадры посадки украинских военнопленных в Ил-76
26 января 2024, 22:01

Vladimir_Timofeev

Следственный комитет России опубликовал кадры посадки украинских пленных в Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области. Видео публикует Телеграм-канал ведомства.
На записи видно, как самолету военно-транспортной авиации подъезжают грузовики, из которых затем выходят люди и садятся на борт Ил-76.

Военный самолёт Ил-76 потерпел крушение около белгородского села Яблоново 24 января. На борту судна находились 65 украинских пленных, которых везли в Белгород для обмена на российских солдат. В результате крушения все погибли, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих. Изначально СМИ Украины написали, что самолёт сбили ВСУ, но, после того, как стало понятно, что на борту находились их же граждане, эти новости их украинских информагентств были удалены или отредактированы.

Ранее президент Российской Федерации допустил, что Ил-76 с пленными ВСУ сбили по ошибке. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#крушение
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«Симулянтка»: Молодая учительница умерла после отказа в госпитализации
В Сургуте молодую учительницу сочли симулянткой в больнице и отказали в лечении
26 января 2024, 21:21

Фото: istock / Tharakorn

В Сургуте Ханты-Мансийском автономном округе 23-летнюю преподавательницу школы в клинике сочли симулянткой и отказали лечить. Девушка скончалась. Ее сестра считает виновниками этого медперсонал окружной клинической больницы. Об этом сообщает «Муксун.FM».
Девушка преподавала историю и географию в одной из местных школ. В конце декабря 2023 года она пришла с жалобами на недомогание в больницу. Врачи посчитали, что она не нуждается в лечении и в госпитализации отказали. По мнению медиков, девушка болеет обычной острой вирусной инфекцией.

В разговорах работников сургутской больницы также было слышно слово «симулянтка». Учительнице посоветовали обратиться к психотерапевту.

Когда сестра педагога устроила скандал, больную все таки положили под капельницы в инфекционное отделение. После этого девушке становилось хуже, у нее началась одышка и проблемы с речью и координацией. Оказалось, что у молодой преподавательницы были проблемы с сердцем. Медикам не удалась сохранить жить россиянке.

После этого сестра погибшей обратилась к юристам. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования.

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#бастрыкин
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«Это преступление»: Путин допустил, что Ил-76 с пленными ВСУ сбили по ошибке
Путин допустил, что Украина могла сбить Ил-76 с пленными ВСУ по ошибке
26 января 2024, 19:39

Фото: сайт Кремля

Российский военный самолет Ил-76, потерпевший крушение в Белгородской области, могли сбить в результате так называемого дружеского огня. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи со студентами-участниками СВО.

«Я не знаю, специально ли ВСУ нанесли удар по Ил-76, но очевидно, что сделали это они, то, что произошло — преступление, по неосторожности, или специальное, но это преступление», — сказал глава государства.
Он пояснил, что российские системы ПВО по определению не могут наносить удары по своим же самолетам, так как на бортах, подающих сигналы, установлена система «свой-чужой».

Российский лидер заявил, что атака была совершена с помощью американских либо французских систем ПВО. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#самолет
#владимир путин
#президент
#всу
#удар
#атака
#пво
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Экс-сотрудник МВД Игнатов: Первая казнь азотом длилась дольше из-за инстинкта
26 января 2024, 18:52

Фото: istockphoto.com/Ildar Abulkhanov

Бывший оперативный сотрудник МВД России по городу Москве Михаил Игнатов объяснил, что первая в истории казнь азотом, проведённая в США, длилась 22 минуты вместо положенных 4-5 минут из-за инстинкта самосохранения.
«У любого человека, которого ведут на казнь, срабатывает инстинкт самосохранения. Он будет пытаться всеми силами держаться за жизнь и пытаться остановить процесс казни — вскакивать с электрического стула, вылезать из петли, не давать вколоть инъекцию и сопротивляться азотной маске. Даже когда для приговоренного был выбран самый гуманный способ казни, он заведомо знал, что это его убьёт», — объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» Игнатов.

По некоторым данным, подсудимый Кеннет Смит во время казни действительно сопротивлялся и пытался задерживать дыхание. Так сообщил комиссар департамента тюрем Алабамы. Однако, как пишет Общественная Служба Новостей, генпрокурор штата подчеркнул, что такой способ казни действительно является наиболее гуманным и эффективным.

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#сша
#жизнь
#смерть
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Петербуржец узнал о смерти бывшей супруги после сообщений в Telegram
26 января 2024, 18:39

Фото: iStock/Pinkypills

Житель Санкт-Петербурга узнал, что его бывшая жена мертва, получив странные сообщения в Telegram, об этом сообщает 78.ru.
«Она мертва. Береги сына. Дом твой», — такие сообщения с неизвестного номера получил 35-летний петербуржец.

Мужчина попросил у отправителя объяснений, но тот лишь посоветовал ему забрать ребёнка из детского сада. Тогда петербуржец обратился в полицию.

Правоохранители выехали по адресу проживания бывшей супруги заявителя, где нашли её бездыханное тело. У её экс-мужа спросили, кто мог это сделать, и тогда он указал на мужчину, с которым в последнее время состояла в отношениях убитая. Его также удалось задержать в квартире на Ириновском проспекте Петербурга.

У женщины остался четырёхлетний сын, который после развода жил с отцом.

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#санкт-петербург
#убийство
#супруги
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В СПбГУ поддержали студента, сдавшего полиции сотрудницу РАН за поддержку Киева
26 января 2024, 18:13

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

В СПБГУ поддержали студента, который донёс в полицию на сотрудницу РАН, которая носила на своём рюкзаке украинскую символику, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова самого студента Владимира Сухинина.
По информации агентства, инцидент произошёл 23 января в питерском метро. Сухинин заметил на рюкзаке незнакомой ему девушки нашивку с флагом Украины и решил узнать, что она означает. Петербурженка объяснила, что поддерживает украинскую сторону. Она также выразила уверенность, что именно РФ обстреливает Донбасс с 2014 года.

Сухинин, будучи уроженцем Донбасса, крайне сильно возмутился подобным поведением и сообщил о случившемся сотруднику метрополитена, а он, в свою очередь, в полицию.

Девушка оказалась сотрудницей Института прикладной астрономии РАН. На неё возбудили административное дело за публичную дискредитацию ВС РФ.

Студент также сообщил агентству, что большинство коллег в СПБГУ поддержали его поступок.

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#санкт-петербург
#украина
#метро
#студент
#полиция
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Следственный комитет установил место, из которого была запущена сбившая Ил-76 ракета
СК: Сбившая Ил-76 ракета была запущена из села Липцы Харьковской области
26 января 2024, 17:59

Фото: iStock/Alexyz3d

Следственный комитет установил, что ракета, которая сбила военный самолёт Ил-76 в Белгородской области, была запущена из украинского села Липцы, об этом СК сообщил в своём Telegram-канале.
«С помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства, а также следствием установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в районе села Липцы Харьковской области», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Напомним, военный самолёт Ил-76 потерпел крушение рядом с белгородским селом Яблоново 24 января. На его борту находились 65 украинских военнопленных, которых везли в Белгород для обмена на россиян. Также на борту самолёта летели шесть членов экипажа и трое сопровождающих. В результате крушения все они погибли. Сперва украинские издания написали, что самолёт сбили ВСУ, однако, после того, как стало известно, что на борту находились их же граждане, все эти новость из украинских СМИ были удалены или исправлены.

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#следственный комитет
#всу
#самолет
#белгород
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В Воскресенске росгвардейцы задержали грабителя
26 января 2024, 17:52

Фото: пресс-служба

52-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении знакомого, задержали сотрудники вневедомственной охраны в Воскресенском городском округе, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Задержание произошло в ходе патрулирования улиц. Росгвардейцы увидели мужчину, по приметам похожего на человека из разыскной ориентировки. Задержанного доставили в полицию для дальнейших разбирательств», — говорится в сообщении.

В отделе полиции выяснилось, что разыскиваемый за день до этого выпивал в своей квартире с приятелем. Вспыхнула ссора, в ходе которой хозяин квартиры ударил гостя кулаком и отобрал его мобильный телефон.
Потерпевший обратился в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту грабежа.

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#воскресенск
#росгвардия
#грабёж
#происшествие
#криминал
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Хозяин потерявшегося тойтерьера Арчи поблагодарил полицию за его возвращение
26 января 2024, 17:32

Фото: istockphoto.com/ComR78

Хозяин пропавшего в Подмосковье той-терьера по кличке Арчибальд Сергей выразил благодарность сотрудникам полиции и всем причастным за поиск и возвращении питомца домой.
По словам хозяина, собака хорошо себя чувствует и не отходить от своей лежанки.

«Арчи дома, спасибо. Был на станции «Столбовая». Все помогли. Кто-то больше, кто-то меньше, но все старались. Даже полиция. Линейный отдел города Серпухов, им отдельный респект. Сотрудник Денис Юрьевич вчера Арчи привез, пусть будет их заслуга. Они постарались на славу», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Сергей.

Ранее стало известно о том, что той-терьер по кличке Арчибальд, который потерялся в электричке на станции «Чехов», благополучно воссоединился с хозяином.

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#полиция
#собака
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