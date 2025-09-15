Россиянка посадила ребёнка за руль, что привело к аварии — видео

15 сентября 2025, 20:18

В Краснодаре ребёнок за рулём спровоцировал ДТП

Фото: Istock/nastenkapeka

В Краснодаре автомобиль совершил наезд на шлагбаум. Инцидент произошёл из-за того, что женщина посадила за руль своего несовершеннолетнего сына. Соответствующие кадры публикует Telegram-канала «Осторожно, новости».





Мать решила научить своего ребёнка управлять машиной и разместила его на коленях. Они начали движение по пустырю рядом с жилыми домами, после чего мальчик выехал на тротуар и сбил шлагбаум.



В момент происшествия рядом с местом событий шла женщина с коляской. Она успела отойти от падающей конструкции. После столкновения мать с ребёнком покинули место ДТП. Очевидцы сообщили, что водитель связалась с управляющей компанией и пообещала компенсировать ущерб.



Однако администратор компании в домовом чате опровергла факт аварии. Правоохранительные органы сейчас проводят проверку по факту случившегося.



