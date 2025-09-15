«Ноги кормят, а я не могу ходить»: Врач избежала наказания за наезд на пешехода
В Татарстане влиятельный врач сохранила водительские права после ДТП, в котором пострадала местная жительница. Подробности сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошёл в феврале этого года. Внедорожник сбил женщину на пешеходном переходе и отбросил в сторону. Свидетелями происшествия стали родственницы пострадавшей, которые ожидали её на другой стороне дороги. В результате наезда потерпевшая получила множественные переломы и травму головы. Реабилитация заняла семь месяцев, женщина заново училась ходить.
Первоначальный суд лишил водителя прав на полтора года, ограничил свободу и обязал выплатить почти 500 тысяч рублей. Однако Верховный суд Татарстана пересмотрел дело и назначил лишь судебный штраф.
Адвокат пострадавшей намерен обжаловать это решение. Виновница ДТП отказалась комментировать ситуацию без адвоката.
