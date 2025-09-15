«Ноги кормят, а я не могу ходить»: Врач избежала наказания за наезд на пешехода

15 сентября 2025, 14:10

Влиятельный врач в Татарстане сохранила права после тяжёлого ДТП с пешеходом

Фото: Istock/Karl-Hendrik Tittel

В Татарстане влиятельный врач сохранила водительские права после ДТП, в котором пострадала местная жительница. Подробности сообщает РЕН ТВ.