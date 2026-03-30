Россиянка требует от рэпера Басты 20 млн за «родство по родинке»

30 марта 2026, 16:38

Россиянка требует от рэпера Басты 20 млн и работу в его компании из-за родинок

Василий Вакуленко (Фото: Telegram @nogganobasta)

Россиянка подала в суд иск с требованием признать её родство с рэпером Бастой (настоящее имя — Василий Вакуленко) и взыскать с него 20 миллионов рублей.





Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Известиям», что в эту сумму истица включила компенсацию морального вреда. Женщина утверждает, что доказательством их родства служат родинки под глазом.



Кроме того, она попросила трудоустроить её в компанию «Газгольдер», совладельцем которой выступает рэпер. Согласно судебным материалам, гражданка предприняла четыре попытки подать иск.



Суд каждый раз возвращал заявление: дважды — из-за того, что истица не выполнила указания судьи, в остальных случаях — поскольку дело по указанному спору уже находилось в производстве инстанции.



Ранее рэпер Баста высказался о запрете нецензурной лексики и упоминаний наркотиков.