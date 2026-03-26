«Заставит напрягать мозги»: Баста поддержал цензуру в музыке
Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) высказался в поддержку закона, ограничивающего использование нецензурной лексики и упоминаний запрещённых веществ в музыке. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Несмотря на то что в его собственном репертуаре есть подобные треки, артист не считает такие ограничения критичными для творчества.
По мнению Басты, если смысл и ценность песни зависят от провокационных строк, то сама композиция изначально слабая. Он подчеркнул, что у авторов всегда есть возможность находить другие темы и выразительные средства, а подобные ограничения, напротив, могут подтолкнуть музыкантов к более глубокому и осмысленному подходу к текстам.
Кроме того, артист рассказал о работе над фильмом о собственной жизни. На главную роль был выбран Слава Копейкин — кандидатуру актёра Баста утвердил лично. По его словам, проект находится в разработке уже около двух лет, и за это время была проделана большая подготовительная работа.
