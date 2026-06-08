Россиянка выпила вино и отравилась на Бали
РИА Новости: Выпившая местное вино на Бали россиянка могла отравиться метанолом
Россиянка Анна впала в кому на Бали после предполагаемого отравления метанолом. Друзья пострадавшей собирают средства на её лечение и санитарную эвакуацию в Россию, сообщил РИА Новости знакомый женщины.
По его словам, она прибыла на остров 31 мая, а вечером 1 июня выпила местное вино. Утром следующего дня у неё появились светобоязнь, тошнота, озноб и затруднённое дыхание.
«Сначала симптомы нарастали постепенно, а потом всё пошло с геометрической прогрессией. Буквально за пять-десять минут она уже не могла ходить самостоятельно», — рассказал собеседник агентства.
Вызванные в отель местные врачи настояли на срочной госпитализации. По пути в больницу состояние россиянки резко ухудшилось.
«За несколько минут до приезда в госпиталь она потеряла сознание. Последние слова были: «Я сейчас умру» и «Я не хочу так», — цитирует СМИ очевидца.
В клинике пациентку подключили к ИВЛ и провели экстренное лечение. Медики предположили тяжёлое отравление метанолом и выполнили очистку крови.
«Она двое суток находилась на диализе. Когда седативные препараты отменили, судороги прекратились, но в сознание она так и не пришла», — говорится в материале.
В настоящее время Анна остаётся в коме, не дышит самостоятельно и находится на аппарате ИВЛ. Близкие добиваются её санитарной эвакуации в Россию. Стоимость лечения в частной клинике уже превысила 425 миллионов индонезийских рупий (около 23,5 тысячи долларов), а медицинская транспортировка может достичь нескольких миллионов рублей.
Родственники и друзья направили необходимые документы в российские ведомства. Они продолжают искать возможности для перевода пациентки в специализированный госпиталь.
Метанол — сильнодействующий яд. Даже небольшое его количество способно вызвать тяжёлое поражение центральной нервной системы, слепоту, кому и смерть. В странах Юго-Восточной Азии периодически фиксируются случаи отравления контрафактным алкоголем, содержащим метиловый спирт.