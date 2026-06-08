Россиянка выпила вино и отравилась на Бали

08 июня 2026, 17:06

РИА Новости: Выпившая местное вино на Бали россиянка могла отравиться метанолом

Фото: istockphoto/mirror-images

Россиянка Анна впала в кому на Бали после предполагаемого отравления метанолом. Друзья пострадавшей собирают средства на её лечение и санитарную эвакуацию в Россию, сообщил РИА Новости знакомый женщины.





По его словам, она прибыла на остров 31 мая, а вечером 1 июня выпила местное вино. Утром следующего дня у неё появились светобоязнь, тошнота, озноб и затруднённое дыхание.





«Сначала симптомы нарастали постепенно, а потом всё пошло с геометрической прогрессией. Буквально за пять-десять минут она уже не могла ходить самостоятельно», — рассказал собеседник агентства.

«За несколько минут до приезда в госпиталь она потеряла сознание. Последние слова были: «Я сейчас умру» и «Я не хочу так», — цитирует СМИ очевидца.

«Она двое суток находилась на диализе. Когда седативные препараты отменили, судороги прекратились, но в сознание она так и не пришла», — говорится в материале.