Русская водка спасла жизнь отравившемуся метанолом бразильцу
Бразильского трейдера Клаудио Креспи, отравившегося метанолом, спасли с помощью русской водки. Об этом рассказало издание Metropoles.
После того как пострадавший обратился в больницу с сильными болями в животе, затруднённым дыханием и спутанным сознанием, медики диагностировали у него отравление метанолом. Для лечения требовался специальный антидот, однако в медицинском центре препарата не оказалось.
В критической ситуации на помощь пришёл двоюродный брат пациента с медицинским образованием. Он посоветовал использовать этиловый спирт высокой концентрации. К счастью, племянница пострадавшего вспомнила о бутылке русской водки, которую ей подарила подруга.
Этот необычный антидот в течение нескольких дней вводили трейдеру через специальный зонд для кормления. Вскоре состояние пациента стабилизировалось, и он пошёл на поправку.
Медицинский специалист Адемар Симойнш объяснил механизм такой процедуры. По его словам, когда печень занята переработкой этанола, метанол преобразуется в токсичные формы медленнее. Это даёт организму время вывести часть ядовитого вещества естественным путём и позволяет провести необходимое стационарное лечение.
