Русская водка спасла жизнь отравившемуся метанолом бразильцу

16 октября 2025, 01:54

Metropoles: отравившегося бразильца спасли при помощи русской водки

Фото: istockphoto / bhofack2

Бразильского трейдера Клаудио Креспи, отравившегося метанолом, спасли с помощью русской водки. Об этом рассказало издание Metropoles.