Россию заподозрили в создании помех GPS над Европой

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Из-за помех GPS пассажирский самолет авиакомпании Finnair был вынужден прервать посадку в Тарту, Эстония. В глушении сигналов над Европой заподозрили Россию, пишет РИА Новости.
Пресс-служба авиакомпании сообщила, что для посадки в аэропорту Тарту воздушным судам необходимо исключительно применение сигнала GPS. Вечером 26 апреля рейс AY1045 не смог осуществить посадку и был вынужден вернуться в Хельсинки.
Ранее глава ВМС Швеции Ева Скуг Хаслум также обвинила Россию в создании помех GPS в Балтийском море. Однако она не предоставила доказательств, призвав при этом НАТО вмешаться.
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