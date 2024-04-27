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Россию заподозрили в создании помех GPS над Европой

Самолет Finnair прервал посадку в Тарту из-за помех GPS над Европой
27 апреля 2024, 11:20
Фото: iStock/Dushlik

Фото: iStock/Dushlik

Из-за помех GPS пассажирский самолет авиакомпании Finnair был вынужден прервать посадку в Тарту, Эстония. В глушении сигналов над Европой заподозрили Россию, пишет РИА Новости.


Пресс-служба авиакомпании сообщила, что для посадки в аэропорту Тарту воздушным судам необходимо исключительно применение сигнала GPS. Вечером 26 апреля рейс AY1045 не смог осуществить посадку и был вынужден вернуться в Хельсинки.

Ранее глава ВМС Швеции Ева Скуг Хаслум также обвинила Россию в создании помех GPS в Балтийском море. Однако она не предоставила доказательств, призвав при этом НАТО вмешаться.

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Разбили портреты и раскидали венки: подростки осквернили могилы бойцов СВО
27 апреля 2024, 11:44

Фото: iStock/Joanna Ciesielska

В Кузбассе подростки повредили могилы участников спецоперации.
По данным пресс-службы СУСК РФ по региону, трое несовершеннолетних подростков осквернили могилы участников СВО в поселке городского типа Промышленная Кемеровской области. Возбуждено уголовное дело по ст. 243.4 УК РФ «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений».

Информация о повреждении мест захоронений участников специальной военной операции появилась в социальных сетях в ходе мониторинга. Подростки разбили портреты погибших военнослужащих, разорили их могилы и раскидали венки и цветы.

Следователи СК и сотрудники регионального ГУМВД РФ оперативно установили причастных к инциденту. Сейчас с подростками проводятся следственные действия, которые направлены на выяснение причин и обстоятельств произошедшего.

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#кемерово
#сво
#подростки
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Уехавшего полгода назад в лес на велосипеде россиянина нашли в шлюзах реки
В Нижегородской области в шлюзах реки нашли пропавшего в сентябре мужчину
27 апреля 2024, 11:41

Фото: istock / daniilphotos

В районе города Шахунья в Нижегородской области обнаружены останки мужчины, пропавшего полгода назад, пишет Telegram-канал Ni Mash.
По данным издания, в сентябре 2023 года 54-летний россиянин уехал на велосипеде в лес с вещмешком и пропал. Поиски начались лишь через три недели после его исчезновения, когда его бывшая жена обратилась в полицию. Несмотря на усилия, мужчина так и не был найден, и в ноябре было возбуждено уголовное дело.

Как сообщает канал, останки были опознаны сестрой пропавшего. При этом следы насилия на теле не были обнаружены, и причины смерти пока не установлены.

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#площадки
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Уголовное дело об оправдании нацизма возбудили в Омске
27 апреля 2024, 11:18

Фото: iStock/Akintevs

Жителя Омска заподозрили в реабилитации нацизма.
По данным пресс-службы СК по региону, сотрудники аппарата возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма против 25-летнего жителя Омска.

Как сообщает следствие, в сентябре прошлого года мужчина написал в социальных сетях комментарий, где в грубой и нецензурной форме высказался относительно личности Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.

Он отрицал установленные приговором Международного военного трибунала факты для суда и наказания главных военных преступников и распространил заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы ВОВ.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Житель Омской области признал вину. Пока ему назначена подписка о невыезде.

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#омская область
#нацизм
#суд
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Один этаж столичного аэропорта Внуково эвакуировали из-за угрозы взрыва
27 апреля 2024, 11:05

Фото: istockphoto/Philipp Berezhnoy

Один из этажей административного здания московского аэропорта Внуково эвакуирован из-за возможной угрозы взрыва. Сотрудники экстренных служб в настоящее время проводят проверку.
Ранее в телеграм-канале авиагавани сообщалось, что столичный аэропорт усилил меры безопасности при досмотре пассажиров. В связи с этим сотрудники Внуково обратились к гражданам с просьбой приезжать на аэровокзал заранее, чтобы успеть вовремя пройти все предполётные формальности. Пассажирам международных рейсов рекомендовано прибывать в аэропорт за четыре часа до вылета, указано в публикации.

Что касается текущей ситуации с угрозой взрыва в административном здании, то эвакуирован седьмой этаж. Кинологи и взрывотехники проверяют помещения на предмет наличия опасных предметов. Правоохранители уточнили, что на работе аэропорта это никак не отразилось, он функционирует в штатном режиме.

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#аэропорт
#внуково
#кинологи
#меры
#сотрудники
#взрыв
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В округе Химки потушили лесной пожар
27 апреля 2024, 10:32

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожар возник на территории Сходненского участкового лесничества в 600 метрах от деревни Лунево городского округа Химки, с огнём справились сотрудники лесопожарных формирований, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Огонь заметили местные жители. Первоначально площадь возгорания составляла 0,5 га, но затем из-за ветра пожар распространился на площадь 0,7 га. На тушение было направлено 13 человек из лесопожарных формирований и пять единиц техники», — говорится в сообщении.
Пожар потушили за 2 часа 10 минут. Отмечается, что пожар был низовым, а причиной возгорания оказался человеческий фактор.

В региональном Комлесхозе напомнили, что виновному в поджоге, который привёл к лесному пожару, грозят крупные штрафы и уголовная ответственность. Для физических лиц размер штрафа составляет от 15 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 110 тысяч, а для юридических лиц — от 100 тысяч до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы сроком до восьми лет.

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#химки
#пожар
#лесные пожары
#природные пожары
#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
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НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки БПЛА
27 апреля 2024, 10:32

Фото: iStock/Distortion Media

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Славянске-на-Кубани временно остановил работу после атаки беспилотниками. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуарда Труднева.
По его словам, работа завода была частично приостановлена из-за атаки десяти беспилотных летательных аппаратов на завод, что привело к сильному пожару.

Возможно, завод получил скрытые повреждения. Атака на НПЗ произошла в ранние утренние часы 27 апреля 2024 года.

Беспилотные летательные аппараты повредили сепаративную установку на нефтезаводе, что привело к возгоранию на площади пять квадратных метров.

Пожар уже был ликвидирован.

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#атака
#рф
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Вызвал аборт и скрылся: мигрант украл тело ребёнка у сожительницы в Петербурге
27 апреля 2024, 10:27

Фото: iStock/SabdiZ

Самопроизвольный аборт произошёл у 25-летней гражданки Узбекистана из-за сожителя в Петербурге, пишет «Фонтанка».
Девушка узнала о своей беременности в октябре прошлого года после узи в частном медицинском центре, сообщает издание. Однако ее сожитель Али отнёсся к этой новости скептически и попросил ее принять четыре таблетки.

О препарате он ничего не сообщил. Примерно через неделю у потерпевшей случился выкидыш. Все произошло в номере мини-гостиницы, где они проживали.

Как рассказала девушка, они не стали вызывать врачей. Али забрал тело ребёнка и ушёл, больше его никто не видел. Силовики уже задержали 24-летнего мужчину. После составления протокола его поместили в камеру. Пока дело не возбуждено.

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#аборт
#женщины
#санкт-петербург
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В лесу под Подольском поймали наркокурьера с марихуаной в рюкзаке
27 апреля 2024, 09:51

Фото: iStock/SabdiZ

22-летнего жителя городского округа Подольск полиция задержала по подозрению в продаже наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Молодого человека, выходящего из леса возле одной из заправочных станций округа Подольск, заметил полицейский патруль. При проверке документов молодой человек заметно нервничал, а в ходе личного досмотра в его рюкзаке был обнаружен обмотанный скотчем полимерный свёрток с растительным веществом», — говорится в сообщении.
Экспертиза показала, что в свёртке находилось около 500 граммов марихуаны.

Согласно предварительной информации, молодой человек через даркнет устроился наркокурьером. По переданным ему координатам он находил большие партии наркотиков, фасовал их и распространял через тайники-закладки в Москве и Подмосковье.

Против задержанного завели уголовное дело по статьям: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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#подольск
#полиция
#криминал
#наркотики
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Жители Краснодарского края сообщают о взрывах в небе и зареве от пламени
27 апреля 2024, 04:57

Фото: iStock/Leonid Ikan

Множество взрывов прогремело под Славянском-на-Кубани Краснодарского края. В небе видно яркое зарево пламени, сообщает Telegram-канал Shot.
По словам местных жителей, около 04:00 в субботу, 27 апреля, в небе послышался звук двигателя, после чего прогремел взрыв. Яркое пламя было замечено недалеко от города.

Официальной информации о происшествии пока нет.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удары по Белгородской области, а также атаковали два детских сада в Запорожской области.

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#пожар
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