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Ручной пулемёт и патроны нашли на месте сгоревшей гостиницы в Краснодарском крае

01 апреля 2024, 08:30
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

На пепелище сгоревшей гостиницы «Водолей» в Краснодарском крае специалисты обнаружили ручной пулемёт советских времён и патроны. Об этом пишет Shot.
Напомним, накануне взрыв и пожар уничтожили гостиницу «Водолей» в Краснодарском крае. Сгорели номера и личные вещи постояльцев. 50 человек эвакуировали. Некоторым постояльцам пришлось выбегать на улицу в одних плавках. В результате пожара есть один пострадавший, его доставили в больницу.

При разборе завалов сотрудники МЧС нашли в подвале сгоревшей гостиницы ствол со ствольной коробкой пулемёта «РПК» калибра 7,62 миллиметра и 50 патронов.


Сейчас полиция проводит беседу с владельцем гостиницы и выясняет, откуда там взялся пулемет с патронами.

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В Подмосковье поймали банду лжегазовщиков
01 апреля 2024, 09:13

Фото: iStock/YakobchukOlena

Группу из десяти человек задержала полиция Московской области по подозрению в мошенничестве при оказании услуг по обслуживанию газового оборудования, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, члены преступной группы, выдавая себя за сотрудников газовых компаний, обходили частные дома под предлогом проверки оборудования. В ходе проверки они якобы выявляли неисправности или утечки газа и вынуждали владельца дома заключить договор на ремонт. Затем они устанавливали новое оборудование на завышенным в несколько раз ценам и скрывались», — говорится в сообщении.
Мошенников-лжегазовщиков удалось задержать. Это оказались жители Подмосковья в возрасте от 41 года до 52 лет. В ходе обысков оперативники изъяли в местах проживания задержанных поддельные удостоверения сотрудников службы газа, печати, бланки договоров, спецодежду, газоанализаторы и кассовые аппараты.

Полиции уже удалось установить причастность группы к шести преступлениям. Расследование продолжается. На время следствия суд оставил задержанных под стражей.

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Жена террориста Мирзоева* попала в реанимацию, узнав о теракте в «Крокусе»
01 апреля 2024, 08:36

Фото: iStock/peterscode

Жена террориста Далерджона Мирзоева*, который совершил теракт в «Крокус сити холле», попала в больницу после того, как узнала о происшествии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соседку родителей преступника.
«Услышав новость о теракте, сразу потеряла сознание, и до сих пор лежит в больнице в реанимации», — рассказала соседка.

Ранее родители Мирзоева* принесли свои соболезнования семьям погибших и пострадавшим в теракте. Мать террориста сказала, что выражает соболезнования всем матерям, сестрам погибших и пострадавшим людям. Она отметила, что до сих пор не может поверить, что ее сын способен на такой зверский поступок. Слова соболезнования выразил и супруг женщины.

32-летний Мирзоев* является гражданином Таджикистана. В ходе суда он полностью признал свою вину в совершении теракта. На родине у террориста остались жена и четверо детей.


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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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#сын
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«41 день назад»: Появились жуткие подробности смерти участницы «Дома-2»
Участница «Дома-2» Либерж Кпадону пролежала мертвой в квартире 41 день
01 апреля 2024, 06:37

Фото: istock / Artem_Furman

Экс-участница «Дома 2» Либерж Кпадону скончалась у себя в квартире более месяца назад. Об этом сообщила другая бывшая участница телестройки и подруга погибшей Алиана Устиненко в своем Телеграм-канале.
По данным Устиенко, 36-летняя Кпадону скончалась 41 день назад.

«Все правда. 41 день назад. Малышка покойся с миром. Ничего не могу говорить, просто нет никаких слов. Сейчас главное — дозвониться, достучаться до родителей. Они не в курсе и ничего еще не знают. Большая просьба не негативить, на любую тему. А просто принять и вспомнить только хорошее», — написала Устиненко.
Последний раз Либерж выходила на связь со своими подписчиками 14 февраля и рассказывала о предстоящей операции. У девушки диагностировали новообразование в правом легком. Несмотря на то, что оно доброкачественное, его не удавалось вылечить. Помимо этого, девушка страдала от сахарного диабета.

Ранее стало известно, что скончался капитан команды КВН «Одесские джентльмены». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сахарный диабет
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Reuters: Резиденцию премьера Ливии обстреляли из гранатометов
01 апреля 2024, 05:24

Фото: iStock/ Eddeb

Резиденция главы Правительства национального единства Ливии Абдель Хамида Дбейбы подверглась нападению. Ее обстреляли из гранатометов, сообщил источник Reuters среди министров.
Он рассказал, что нападение нанесло некоторый ущерб, но какой именно, он не раскрыл. Однако он уточнил, что никто не пострадал. Находился ли глава кабмина в резиденции во время обстрела, а также кто мог совершить нападение, не сообщается.

Два очевидца рассказали агентству, что слышали мощные взрывы в элитном районе Триполи рядом с морем, где располагается резиденция премьер-министра страны. После звуков взрывов в вышеуказанном районе работали силы безопасности, сообщил еще один человек.

Правительство национального единства во главе с Дбейбой приняло пост весной 2021 года. Оно ставило перед собой цель — положить конец расколу страны между Востоком и Западом. Но парламент на востоке страны перестал признавать легитимность кабмина в конце 2021 года после неудавшейся попытки провести национальные выборы.

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Скончался капитан команды КВН «Одесские джентльмены»
Умер экс-капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко
01 апреля 2024, 05:10

Фото: istock / SergeyPankratov

Сценарист, актер, бывший капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко скончался на 72 году жизни. Об этом проинформировала журналистка Сусанна Альперина в своем Телеграм-канале.
«Ушел из жизни Светослав Пелишенко, известный как Слава, капитан команды «Джентльменов». Он был умным, талантливым, честным и всегда казался невозмутимым. С его уходом ушел кусочек моей жизни, кусочек моего сердца», — сообщила журналистка .
Причина смерти сценариста не уточняется. Альперина принесла соболезнования родным и близким юмориста.

Пелишенко известен как автор таких популярных программ, Городок», «Голубой огонек», «Юрмалина». Он также участвовал в работе над сериалами «Моя прекрасная няня» и «Господа-товарищи».

Ранее сообщалось, что умерла тренер фигуристов Авербуха и Валиевой Наталья Дубинская. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#соболезнования
#квн
#смерть
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В Якутске полиция нашла участников группового нападения подростков
МВД: в Якутске найдены участники группового нападения подростков у ТЦ «Туймаада»
01 апреля 2024, 04:33

Фото: istock / Dzurag

Сотрудники правоохранительных органов установили личности нескольких подростков, которые избили трёх сверстников около ТРК «Туймаада» в Якутске. Об этом информирует МВД по Республике Саха.
Ранее стало известно, что компания, состоящая примерно из 20 подростков, напала на компанию сверстников. Конфликт завязался внутри торгового комплекса, после чего переместился на улицу. Пострадавшие смогли сбежать только после того, как один из них распылил перцовый баллончик.

«По распространенной в сети интернет информации об инциденте с участием несовершеннолетних, произошедшем 24 марта возле ТРК «Туймаада», сообщаем, что установлены личности троих 16-летних жителей Якутска и села Хатассы, совершивших противоправные действия в отношении троих других подростков. Однако, по данным полиции, количество нападавших было больше», — сказано в сообщении ведомства.
Личности других нападавших и все обстоятельства инцидента в дальнейшем установят сотрудники полиции.

Отмечается, что родителей юных агрессоров привлекли к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ — неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

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#мвд
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#конфликт
#сотрудники
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На Камчатке самолет Ан-26 с пассажирами выкатился за пределы полосы
01 апреля 2024, 04:19

Фото: istock / uatp2

Следовавший из Петропавловска-Камчатского в Магадан Самолёт Ан-26 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом информирует Телеграм-канал Shot.
По данным издания, из-за погодных условий воздушное судно увязло снегу во время взлёта в аэропорту Елизово. На борту находились 23 пассажира и 6 членов экипажа, никто не пострадал.

В причинах произошедшего разберется специальная комиссия Росавиации. Сейчас готовится резервный борт и резервный экипаж, который доставит пассажиров в Магадан.

Камчатка с ночи 1 апреля находится под влиянием циклона. На полуострове метель и порывистый ветер. Из-за погодных условий в школах Петропавловска-Камчатского отменили уроки.

Ранее сообщалось, что пьяная пассажирка рейса Тбилиси – Москва устроила стриптиз и домогалась соседа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#судно
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#самолет
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Деятельность крупного преступного сообщества пресечена в Приморье
В Приморье нейтрализовали преступное сообщество, занимавшееся игорным бизнесом
01 апреля 2024, 04:07

Фото: istock / BrianAJackson

Как минимум 375 миллионов рублей незаконного дохода получили члены организованного преступного сообщества, которые занимались во Владивостоке нелегальным игорным бизнесом. Об этом информирует управление СКР по Приморью.
По данным следствия, группировка действовала в период с декабря 2018 по август 2022 года. В преступной деятельности участвовало 37 человек.

Отмечается, что группировка «за непринятие мер к пресечению деятельности» каждый месяц передавала взятки правоохранителям. Суммарно сотрудникам силовых структур выплатили более 42 миллионов рублей.

Помимо этого, члены ОПС на протяжении этого времени пытались препятствовать правосудию, подкупая непричастных людей взять на себя вину по делам, связанным с игорной деятельностью.

По материалам и при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ РФ по региону возбуждено уголовное дело.

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#скр
#дело
#уголовное дело
#август
#человек
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Мужчина обвинил знакомого в уменьшении пениса и попал в тюрьму
Житель Ганы предстанет перед судом за обвинение мужчины в уменьшении пениса
01 апреля 2024, 02:56

Фото: istock / Rawf8

В Гане мужчину арестовали из-за ложных заявлений о том, что его пенис уменьшился. Об этом пишет Adom Online.
Все произошло 27 марта в районе Миллениал-Сити. Сафиру Бохари присел в тени дерева, что бы отдохнуть между клиентами, которым он помогал стричь и обрабатывать ногти. В какой-то момент к нему подошел 22-летний электрик из города Кесоа Майкл Нельсон и начал кричать, что его половой орган уменьшился из-за Бохари.

Крики привлекли внимание людей, которые встали на сторону Нельсона и начали избивать Бохари без каких-либо доказательств.

Драку удалось остановить случайному очевидцу, он привёл обоих мужчин в полицейский участок. Оттуда их отправили в медучреждение, где врачи осмотрели пенис Нельсона и зафиксировали, что он «стабилен» и не был травмирован.

Позже Бохари подал заявление в правоохранительные органы, обвинив Нельсона в избиении и распространение ложных сведений. Мужчину арестовали, теперь он ожидает суда.

В некоторых странах Африки и Азии распространен культуральный синдром коро, которым психиатры называют массовым бредовым расстройством. Пораженный человек утверждает, что его половой орган уменьшился или вовсе исчез. Женщинам можем казаться, что их грудь пропала. При этом никаких физиологических изменений органов не происходит.

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