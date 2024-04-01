Ручной пулемёт и патроны нашли на месте сгоревшей гостиницы в Краснодарском крае

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На пепелище сгоревшей гостиницы «Водолей» в Краснодарском крае специалисты обнаружили ручной пулемёт советских времён и патроны. Об этом пишет Shot.
Напомним, накануне взрыв и пожар уничтожили гостиницу «Водолей» в Краснодарском крае. Сгорели номера и личные вещи постояльцев. 50 человек эвакуировали. Некоторым постояльцам пришлось выбегать на улицу в одних плавках. В результате пожара есть один пострадавший, его доставили в больницу.
При разборе завалов сотрудники МЧС нашли в подвале сгоревшей гостиницы ствол со ствольной коробкой пулемёта «РПК» калибра 7,62 миллиметра и 50 патронов.
Сейчас полиция проводит беседу с владельцем гостиницы и выясняет, откуда там взялся пулемет с патронами.
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При разборе завалов сотрудники МЧС нашли в подвале сгоревшей гостиницы ствол со ствольной коробкой пулемёта «РПК» калибра 7,62 миллиметра и 50 патронов.
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Элина Позднякова