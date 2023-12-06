Самые опытные следователи и криминалисты расследуют убийство Кивы

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На месте убийства экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы в деревне Супонево Одинцовского городского округа работают наиболее опытные следователи. Об этом передает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя подмосковного управления СК России Ольгу Врадий.
Напомним, окровавленный труп бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы был обнаружен в снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево в Одинцовской районе Подмосковья. Мужчина проживал там со своей сожительницей. Он устраивал по территории отеля ежедневные прогулки. И в день убийства повторил свой маршрут, однако в свой номер так и не вернулся. Его окоченевшее тело обнаружила одна из сотрудниц отеля. Выяснилось, что тело убитого пролежало в снегу не менее часа.
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Элина Позднякова