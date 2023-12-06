Убийца Кивы следил за ним не менее трех последних недель

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko
Убийца бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы следил за ним на протяжении последних трех недель. Об этом сообщает Telegram-канале Mash.
Согласно сообщению, за это время киллер смог хорошо изучить повадки Кивы. По данным СМИ, он знал, что за ним следят, и поэтому переехал в подмосковный отель «Величъ Country Club» из Москвы 2,5 месяца назад.
Мужчина проживал там со своей сожительницей. Он устраивал по территории отеля ежедневные прогулки. И в день убийства повторил свой маршрут, однако в свой номер так и не вернулся. Его окоченевшее тело обнаружила одна из сотрудниц отеля. Выяснилось, что тело убитого пролежало в снегу не менее часа.На месте убийства продолжают работу сотрудники следственного комитета. В отель никого не пускают.
Напомним, окровавленный труп бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы был обнаружен в снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево в Одинцовской районе Подмосковья.
Читайте также:
На Украине сообщили, что экс-депутат Рады Илья Кива был убит СБУ
Появились подробности убийства экс-депутата Рады Ильи Кивы
В Подмосковье нашли тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы
Мужчина проживал там со своей сожительницей. Он устраивал по территории отеля ежедневные прогулки. И в день убийства повторил свой маршрут, однако в свой номер так и не вернулся. Его окоченевшее тело обнаружила одна из сотрудниц отеля. Выяснилось, что тело убитого пролежало в снегу не менее часа.На месте убийства продолжают работу сотрудники следственного комитета. В отель никого не пускают.
Читайте также:
На Украине сообщили, что экс-депутат Рады Илья Кива был убит СБУ
Появились подробности убийства экс-депутата Рады Ильи Кивы
В Подмосковье нашли тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы
Элина Позднякова