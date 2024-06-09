Самолет ВСУ впервые нанес удар по цели в России за пределами новых регионов

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые нанесли удар по целям в России вне новых территорий и Крыма, передает британский телеканал Sky News со ссылкой на неназванные украинские военные источники.
По его данным, атаке подвергся объект в Белгороде. При этом в материале не указывается, с какого расстояния произошел запуск.
9 июня помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ВСУ уже использовали американское оружие для нанесения ударов по «старой» территории России. Он подчеркнул, что об использовании переданных Киеву для нанесения ударов дальнобойных вооружений следует говорить как о свершившемся факте.
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«Пока неясно, какой тип боеприпасов использовался, в том числе было ли это оружие западного производства», – пишет телеканал.
9 июня помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ВСУ уже использовали американское оружие для нанесения ударов по «старой» территории России. Он подчеркнул, что об использовании переданных Киеву для нанесения ударов дальнобойных вооружений следует говорить как о свершившемся факте.
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Александр Климов