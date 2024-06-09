В рядах ВСУ разгорелся новый скандал

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Новая проблема, с которой столкнулись ВСУ, — это хищение топлива, сообщает «Страна» со ссылкой на военных.
«Одной из наиболее острых коррупционных проблем в ВСУ становится воровство топлива практически на всех уровнях», — говорится в статье.Отмечается, что топливо превратилось в своеобразную валюту среди военнослужащих. Украинский офицер раскрыл порталу одну из схем. По его словам, каждый месяц в ВСУ похищают значительное количество топлива, которое списывают на «боевые действия».
Украинский офицер пояснил, что когда подразделение находится на первой линии, топливо доставляется на вторую линию заправщиками. Заправляют технику, выписывают накладные. Командир должен после ротации детально отчитаться за израсходованное горючее. Но на самом деле точный учет расхода топлива на передовой во время боевых действий с участием техники невозможен, что и создает основу для схем и приписок.
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