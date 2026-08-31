Саратовчанка вступила в «домовой чат» за 18,5 млн рублей

31 августа 2026, 22:07

Саратовчанка вступила в «домовой чат» мошенников и потеряла 18,5 млн рублей

Фото: istockphoto/Dzurag

В полицию Саратовской области обратилась 51-летняя местная жительница, ставшая жертвой масштабной мошеннической схемы. Общая сумма ущерба превысила 18,5 миллионов рублей, при этом 17 миллионов из этой суммы потерпевшая заняла у родственников и друзей.