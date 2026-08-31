Саратовчанка вступила в «домовой чат» за 18,5 млн рублей
В полицию Саратовской области обратилась 51-летняя местная жительница, ставшая жертвой масштабной мошеннической схемы. Общая сумма ущерба превысила 18,5 миллионов рублей, при этом 17 миллионов из этой суммы потерпевшая заняла у родственников и друзей.
По данным ГУ МВД, все началось с того, что неизвестные добавили женщину в некий «домовой чат» в одном из мессенджеров. Под предлогом проверки собственников жилья злоумышленники убедили ее назвать номер телефона и продиктовать код из СМС. Следом последовал классический сценарий: сообщение о взломе аккаунта на «Госуслугах», звонки от лже-правоохранителей и требование перевести все сбережения на «безопасный счет».
Испугавшись, женщина перевела аферистам 949 тысяч рублей личных накоплений и еще 577 тысяч рублей, вырученных от сдачи ювелирных украшений в ломбард. Однако на этом преследования не прекратились.
Вскоре на электронную почту жертвы пришло уведомление о якобы наложенном штрафе в 1,5 миллиона рублей за разглашение тайны следствия, который необходимо было срочно оплатить. В течение следующих десяти дней мошенники под различными предлогами (в том числе для погашения несуществующих кредитов детей) выманивали у саратовчанки крупные суммы.
По факту мошенничества в особо крупном размере возбудили уголовное дело. Ведется следствие.
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