Мошенники запугивают россиян отключением газа

28 августа 2026, 04:56

Фото: iStock/Magdalena Wygralak

Эксперты платформы «Мошеловка» Народного фронта предупредили россиян о распространённой мошеннической схеме. Злоумышленники выдают себя за сотрудников управляющих компаний или газовщиков и убеждают граждан в срочной необходимости устранить якобы выявленные критические нарушения в работе газового оборудования.