Мошенники запугивают россиян отключением газа
Эксперты платформы «Мошеловка» Народного фронта предупредили россиян о распространённой мошеннической схеме. Злоумышленники выдают себя за сотрудников управляющих компаний или газовщиков и убеждают граждан в срочной необходимости устранить якобы выявленные критические нарушения в работе газового оборудования.
Как рассказали РИА Новости в пресс‑службе организации, аферисты действуют разными способами. Иногда они лично обходят многоквартирные дома и частный сектор либо раскладывают по почтовым ящикам поддельные «официальные предписания».
Сценарий обмана строится на ложной информации: мошенники заявляют, что в августе прошла плановая проверка сетей, в ходе которой в конкретном доме обнаружили серьёзные утечки или иные нарушения. Чтобы усилить давление на жильцов, злоумышленники запугивают отключением газа уже к 1 сентября.
Цель аферистов — навязать покупку и установку клапанов, счётчиков или дымоходов по ценам, превышающим рыночные в 5–10 раз. Другой вариант схемы — взять предоплату за «срочный ремонт», после чего преступники исчезают.
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