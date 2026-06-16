Саратовца задержали за торговлю черной икрой

16 июня 2026, 14:16

СК: сотрудники ФСБ задержали саратовца за торговлю черной икрой

Фото: istockphoto/Lisovskaya

Житель Саратова предстанет перед судом за незаконную продажу 11 килограммов черной икры, занесенной в Красную книгу. Об этом сообщает региональное СУСК.