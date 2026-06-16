Саратовца задержали за торговлю черной икрой
Житель Саратова предстанет перед судом за незаконную продажу 11 килограммов черной икры, занесенной в Красную книгу. Об этом сообщает региональное СУСК.
По версии следствия, 53-летний мужчина в феврале 2026 года приобрел на территории города крупную партию деликатеса — не менее 11 кг икры осетровых пород рыб, относящихся к особо ценным водным биоресурсам. Товар купили у неустановленных лиц, после чего саратовец хранил его в своей квартире и сбывал конечным покупателям, хотя свободный оборот такой продукции строго запрещен законом.
Задержали правонарушителя сотрудники регионального УФСБ совместно со следователями. В отношении мужчины возбудили дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору».
Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы. Следствие устанавливает всех соучастников преступления.
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