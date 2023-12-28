В Подольске учёные приступили к паспортизации ценных осетровых рыб

Фото: Мария Андрюхина
Учёные Федерального исследовательского центра животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста в Подольске – приступили к разработке генетической паспортизации осетровых рыб. Это нужно для сохранения популяций таких ценных видов рыб, как стерлядь и сибирский осётр.
Также паспортизация необходима для повышения продуктивности одомашненных форм осетровых и для того, чтобы в аквахозяйствах, которые занимаются их выращиванием, не скрещивали родственные особи.
Также с помощью паспортизации учёные смогут оценить генетическое разнообразие осетровых. Это важно для племенной работы и в работе по возобновлению популяций, поскольку позволит избежать неблагоприятных скрещиваний – например, с гибридными рыбами, у которых в природе снижена жизнеспособность.
Бардуков отметил, что сейчас в природе многие виды осетровых находятся на грани полного вымирания. Поэтому нужно стараться, чтобы генетический профиль, который получается вывести в хозяйстве, был приближен к природному, более приспособленному к естественным условиям типу.
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«Мы работаем с молекулярными маркерами. Они обладают высоким разнообразием за счёт внутренней структуры. Это позволяет определить родство. Уже сделали пробную систему, провели её первичную апробацию. Пока у нас всё получается», – рассказал научный сотрудник лаборатории генетических технологий в агро- и аквахозяйстве центра Николай Бардуков.
Бардуков отметил, что сейчас в природе многие виды осетровых находятся на грани полного вымирания. Поэтому нужно стараться, чтобы генетический профиль, который получается вывести в хозяйстве, был приближен к природному, более приспособленному к естественным условиям типу.
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Лора Луганская