Семья в Самаре отравилась приобретённой в магазине питьевой водой

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В Самаре семье потребовалась медицинская помощь из-за отравления. Симптомы появились после того, как они попробовали питьевую воду «Легенды Байкала», купленную в магазине «Вкус Вилл».
Пострадавшие заказали доставку воды в интернет-магазине «Вкус Вилл» 8 июня, сообщает телеграм-канал Baza. Женщина выпила стакан воды, а её муж и ребёнок сделали всего по нескольку глотков. После этого все трое почувствовали во рту сильное жжение. Супруги уверены, что болезненные симптомы появились именно после употребления воды, так ничего больше они не ели и не пили.
Пострадавшие обратились к медикам, а также связались с администрацией магазина. Выяснилось, что похожие симптомы появились у нескольких работников склада, попробовавших эту воду.
Вода в Самару поставлялась со склада в Казани. Накануне, 10 июня, полицейские изъяли со склада в Самаре, где непосредственно собирался онлайн-заказ, несколько бутылок воды и отправили их на экспертизу. Свою собственную проверку качества воды проведёт и сам магазин. Пока данную партию воды сняли с продажи.
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Пострадавшие обратились к медикам, а также связались с администрацией магазина. Выяснилось, что похожие симптомы появились у нескольких работников склада, попробовавших эту воду.
Вода в Самару поставлялась со склада в Казани. Накануне, 10 июня, полицейские изъяли со склада в Самаре, где непосредственно собирался онлайн-заказ, несколько бутылок воды и отправили их на экспертизу. Свою собственную проверку качества воды проведёт и сам магазин. Пока данную партию воды сняли с продажи.
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Александр Бойцов