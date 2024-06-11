Детские учреждения в Буйнакске отправили на карантин из-за массового отравления

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Все детские учреждения дагестанского Буйнакска переведут на карантин после массового отравления. Об этом информирует пресс-служба главы региона Сергея Меликова.
По информации минздрава Дагестана, на вечер понедельника в Буйнакске с кишечной инфекции госпитализировали 84 человек. Согласно данным следствия, с симптомами отравления жители обращались в медучреждения с 7 июня. Установлено, что люди пили воду, которую подают в дома по водопроводным линиям.
«Сергей Меликов провел совещание в связи с отравлением людей в Буйнакске… Руководству города поручено перевести на карантин все детские учреждения, а также усилить работу с населением», – сказано в сообщении.По факту оказания МУП «Буйнакскводоканал» услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, возбуждено уголовное дело
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