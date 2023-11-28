Шедшее на Украину судно с подозрительным грузом затонуло у берегов Греции

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Судно Raptor, затонувшее у греческого острова Лесбос, следовало на Украину с подозрительным грузом, сообщает газета «Катимерини».
Подозрения в контрабанде усиливает факт, что капитан задержал отправку сигнала бедствия о пробое в корпусе судна не сразу, а только на следующий день, всего за несколько минут до затопления. Raptor затонул в воскресенье, 26 ноября. На борту находились 14 членов экипажа; одного спасли, 12 пропали без вести.
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Артем Кузьмин